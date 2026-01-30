Carro pega fogo na Rodovia do Sol em Guarapari

Um carro pegou fogo na altura do km 35, sentido sul, da Rodovia do Sol, em Guarapari, por volta das 18h, desta sexta-feira (30). Pessoas que passaram pelo local informaram que a via foi interditada para o atendimento do Corpo de Bombeiros, no combate às chamas. Em nota, a Ceturb-ES informa que a via foi totalmente interditada para o atendimento, mas foi liberada às 18h35.