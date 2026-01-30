Carro pega fogo na Rodovia do Sol em Guarapari
Atualizado em 30/01/2026 às 20h09
Um carro pegou fogo na altura do km 35, sentido sul, da Rodovia do Sol, em Guarapari, por volta das 18h, desta sexta-feira (30). Pessoas que passaram pelo local informaram que a via foi interditada para o atendimento do Corpo de Bombeiros, no combate às chamas. Em nota, a Ceturb-ES informa que a via foi totalmente interditada para o atendimento, mas foi liberada às 18h35.
Um leitor de A Gazeta enviou vídeos e fotos que mostram as chamas tomando conta do veículo, perto da antiga praça de pedágio. Não há informações sobre feridos e nem a causa do incêndio. O Corpo de Bombeiros foi demandado para mais informações.