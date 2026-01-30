Acidente entre moto e retroescavadeira mata motociclista no Caparaó do ES

Um motociclista morreu em um acidente entre a moto que ele pilotava e uma retroescavadeira em Dores do Rio Preto, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (30). A colisão ocorreu na localidade de Mundo Novo, e o condutor da máquina contou para a Polícia Militar que seguia pelo acostamento, sinalizado por uma picape Fiat Strada, quando ouviu o barulho de uma motocicleta e sentiu o impacto na lateral traseira da máquina. Em seguida, viu a vítima e o veículo sendo arremessados para o lado oposto da via.