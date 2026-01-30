Acidente entre moto e retroescavadeira mata motociclista no Caparaó do ES
Um motociclista morreu em um acidente entre a moto que ele pilotava e uma retroescavadeira em Dores do Rio Preto, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (30). A colisão ocorreu na localidade de Mundo Novo, e o condutor da máquina contou para a Polícia Militar que seguia pelo acostamento, sinalizado por uma picape Fiat Strada, quando ouviu o barulho de uma motocicleta e sentiu o impacto na lateral traseira da máquina. Em seguida, viu a vítima e o veículo sendo arremessados para o lado oposto da via.
O Samu/192 e uma ambulância municipal foram ao local e confirmaram a morte de Edivelton de Souza Bucaleto, de 33 anos, condutor da moto Honda CG 160 FAN. A retroescavadeira foi liberada após apresentação de nota fiscal pela empresa responsável, já a motocicleta foi removida por estar com licenciamento vencido desde 2024.
O condutor da retroescavadeira fez teste do bafômetro, que confirmou consumo de álcool, e foi levado para a delegacia de Alegre. A Polícia Civil foi procurada para mais detalhes.