Motociclista fica ferido em acidente com ônibus em Vitória

Demandado pela reportagem de A Gazeta, em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) disse que, segundo informações preliminares de testemunhas, o motociclista avançou o sinal e bateu na lateral do coletivo. O ônibus, de acordo com a empresa, seguia para o ponto final do bairro Ilha do Príncipe, em Vitória.