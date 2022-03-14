Motociclista fica ferido em acidente com ônibus em Vitória

Um motociclista ficou ferido em um acidente envolvendo a moto que ele pilotava e um ônibus da linha 031, no bairro Ilha do Príncipe, próximo à Rodoviária de Vitória, por volta das 15h30 desta segunda-feira (14).
Demandado pela reportagem de A Gazeta, em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) disse que, segundo informações preliminares de testemunhas, o motociclista avançou o sinal e bateu na lateral do coletivo. O ônibus, de acordo com a empresa, seguia para o ponto final do bairro Ilha do Príncipe, em Vitória.
Ainda segundo a GVBus, a polícia de trânsito está confeccionando o boletim de ocorrência e nenhum dos ocupantes do coletivo se feriu. De acordo com o sindicato, imediatamente após o acidente, a empresa enviou outro ônibus para seguir viagem.
De acordo com informações da Polícia Militar, o motociclista ficou ferido e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
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