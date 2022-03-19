Corrida interdita parcialmente a Terceira Ponte neste sábado

O tráfego de veículos na Terceira Ponte ficará parcialmente interditado no sentido Vitória, a partir das 20 horas deste sábado (19). Segundo a Rodosol, concessionária que administra a via, a interdição é necessária devido à realização de um evento esportivo. A previsão de liberação está marcada para as 22 horas.
A Terceira Ponte faz parte do trajeto de uma corrida que acontecerá nesta noite. Os atletas passarão apenas pela pista da direita (de baixa velocidade), no sentindo Vitória. A outra pista ficará liberada para veículos. No sentido Vila Velha, o tráfego permanecerá totalmente liberado.