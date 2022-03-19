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Acidente

Jovem morre ao bater moto em poste na Serra

O acidente aconteceu na manhã deste sábado (19), no bairro Ourimar. Carlos Gabriel Gonçalves Ventura, 21 anos, deixa um bebê, de cinco meses

Publicado em 

19 mar 2022 às 11:49

Publicado em 19 de Março de 2022 às 11:49

Carlos Gabriel Gonçalves Ventura, de 21 anos, morreu em acidente de moto na Serra
Carlos Gabriel Gonçalves Ventura, de 21 anos, morreu em acidente de moto na Serra Crédito: Luciney Araújo
Um jovem de 21 anos morreu ao bater a moto que pilotava contra um poste. O acidente aconteceu na manhã deste sábado (19) no bairro Ourimar, na Serra.
Carlos Gabriel Gonçalves Ventura, de 21 anos, era auxiliar de logística. O rapaz deixa um filho de apenas cinco meses. Segundo a cunhada de Carlos Gabriel, Midiã Coutinho, o jovem havia passado a noite de sexta-feira (18) bebendo com amigos e familiares em um bar, em Vila Nova de Colares, bairro da Serra onde ele morava.

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Quando saiu do bar, Carlos Gabriel deixou um cunhado no bairro Feu Rosa. Ele foi visto pela última vez por volta das 4 horas, quando estava de carro.
Até o momento, não se sabe a quem pertence a moto que era pilotada por Carlos Gabriel e nem o que fez com que ele perdesse o controle do veículo. A família acredita que no momento do acidente, o rapaz estava a caminho da casa da mãe, que mora em Laranjeiras.
O jovem era querido pela comunidade. Parentes se desesperaram com a notícia da morte. "Gabriel era um menino maravilhoso, muito prestativo, muito alegre", disse Midiã.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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