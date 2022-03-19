Jovem morre ao bater moto em poste na Serra

Carlos Gabriel Gonçalves Ventura, de 21 anos, morreu em acidente de moto na Serra Crédito: Luciney Araújo

Um jovem de 21 anos morreu ao bater a moto que pilotava contra um poste. O acidente aconteceu na manhã deste sábado (19) no bairro Ourimar, na Serra

Carlos Gabriel Gonçalves Ventura, de 21 anos, era auxiliar de logística. O rapaz deixa um filho de apenas cinco meses. Segundo a cunhada de Carlos Gabriel, Midiã Coutinho, o jovem havia passado a noite de sexta-feira (18) bebendo com amigos e familiares em um bar, em Vila Nova de Colares, bairro da Serra onde ele morava.

Quando saiu do bar, Carlos Gabriel deixou um cunhado no bairro Feu Rosa. Ele foi visto pela última vez por volta das 4 horas, quando estava de carro.

Até o momento, não se sabe a quem pertence a moto que era pilotada por Carlos Gabriel e nem o que fez com que ele perdesse o controle do veículo. A família acredita que no momento do acidente, o rapaz estava a caminho da casa da mãe, que mora em Laranjeiras.

O jovem era querido pela comunidade. Parentes se desesperaram com a notícia da morte. "Gabriel era um menino maravilhoso, muito prestativo, muito alegre", disse Midiã.