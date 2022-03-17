Um grupo de trabalhadores da empresa Imetame Metalmecânica, de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, escapou ileso de um incêndio em um ônibus que voltava de Minas Gerais para o Estado. A ocorrência foi registrada na BR 381, próximo a João Monlevade (MG), por volta das 16h desta quinta-feira (17).
À reportagem de A Gazeta, a empresa informou que o painel do veículo havia mostrado aquecimento do motor. Neste momento, o motorista parou, verificou que havia fumaça e pediu que os passageiros descessem do ônibus.
Apesar do susto, não houve maiores prejuízos além dos danos materiais pela perda do veículo. Foram retiradas as bagagens e os colaboradores estão sendo direcionados para um ponto de apoio, onde embarcarão em outro veículo para seguir viagem.
Trabalhadores escapam ilesos de incêndio em ônibus a caminho do ES