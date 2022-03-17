Trabalhadores escapam ilesos de incêndio em ônibus a caminho do ES

À reportagem de A Gazeta , a empresa informou que o painel do veículo havia mostrado aquecimento do motor. Neste momento, o motorista parou, verificou que havia fumaça e pediu que os passageiros descessem do ônibus.

Apesar do susto, não houve maiores prejuízos além dos danos materiais pela perda do veículo. Foram retiradas as bagagens e os colaboradores estão sendo direcionados para um ponto de apoio, onde embarcarão em outro veículo para seguir viagem.