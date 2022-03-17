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Na volta de MG

Trabalhadores escapam ilesos de incêndio em ônibus a caminho do ES

Ocorrência foi registrada na BR 381, próximo a João Monlevade (MG), por volta das 16h desta quinta-feira (17). Segundo empresa, ninguém se feriu
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

17 mar 2022 às 17:50

Publicado em 17 de Março de 2022 às 17:50

Um grupo de trabalhadores da empresa Imetame Metalmecânica, de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, escapou ileso de um incêndio em um ônibus que voltava de Minas Gerais para o Estado. A ocorrência foi registrada na BR 381, próximo a João Monlevade (MG), por volta das 16h desta quinta-feira (17).
incêndio
Ônibus que trazia de volta trabalhadores do ES pega fogo em MG Crédito: Leitor A Gazeta
À reportagem de A Gazeta, a empresa informou que o painel do veículo havia mostrado aquecimento do motor. Neste momento, o motorista parou, verificou que havia fumaça e pediu que os passageiros descessem do ônibus.
Apesar do susto, não houve maiores prejuízos além dos danos materiais pela perda do veículo. Foram retiradas as bagagens e os colaboradores estão sendo direcionados para um ponto de apoio, onde embarcarão em outro veículo para seguir viagem.

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