Causa de deslizamento que matou homem em Colatina ainda é desconhecida

Na madrugada da última quinta-feira (10), Eliedson estava dentro do carro, na área do hospital, esperando pela esposa Lariene Farias de Araújo, que acompanhava o filho de um ano do casal que estava internado na unidade, quando o barranco deslizou e atingiu o veículo em que ele estava e outras duas ambulâncias.

“Estamos diante de um fato delicado e sensível, que foi o deslizamento de terra no entorno do hospital que, lamentavelmente, provocou a morte de uma pessoa. Os danos materiais são menores. Ainda não sabemos os motivos do acidente, uma vez que a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros continuam trabalhando no local. Todas as áreas de risco já foram isoladas. Os pacientes internados seguem sendo assistidos pela equipe do São José e os atendimentos eletivos foram suspensos e serão reagendados. O Hospital lamenta e se solidariza com a família da vítima e está acompanhando e prestando toda assistência necessária.”