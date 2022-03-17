Causa de deslizamento que matou homem em Colatina ainda é desconhecida

Uma semana após a queda de um barranco que matou o motorista Eliedson Cipriano Araújo, de 28 anos, na área do Hospital Maternidade São José, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, ainda não se sabe o que causou o deslizamento. Segundo apuração do repórter Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste, um laudo da Defesa Civil Municipal que deve determinar as causas do acidente estava previsto para sair nesta quinta-feira (17). No entanto, a prefeitura informou que o documento será liberado somente a partir da próxima semana.
Inicialmente, a Defesa Civil de Colatina informou que possivelmente o acidente teria ocorrido por conta de um vazamento em uma caixa d’água do hospital, que também caiu durante o deslizamento. O laudo do órgão vai determinar se o que encharcou o solo e causou a queda do barranco foi um vazamento ou a chuva, ou se teria outro motivo.
SOBRE O DESLIZAMENTO
Na madrugada da última quinta-feira (10), Eliedson estava dentro do carro, na área do hospital, esperando pela esposa Lariene Farias de Araújo, que acompanhava o filho de um ano do casal que estava internado na unidade, quando o barranco deslizou e atingiu o veículo em que ele estava e outras duas ambulâncias.
Foi uma foto que ele enviou para a esposa, horas antes, que ajudou as equipes a localizarem o corpo embaixo da lama. Na fotografia, o homem aparece próximo a uma ambulância, que já havia sido identificada como um dos veículos soterrados.
O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL
A Polícia Civil informou, por nota, que a Delegacia Especializada de Investigações Criminais e Outras (Dipo) de Colatina está apurando as circunstâncias do fato, e destacou que mais informações não serão passadas, por enquanto.
O QUE DIZ O HOSPITAL
Por nota, o Hospital Maternidade São José se manifestou no dia do acidente. Veja nota na íntegra:
“Estamos diante de um fato delicado e sensível, que foi o deslizamento de terra no entorno do hospital que, lamentavelmente, provocou a morte de uma pessoa. Os danos materiais são menores. Ainda não sabemos os motivos do acidente, uma vez que a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros continuam trabalhando no local. Todas as áreas de risco já foram isoladas. Os pacientes internados seguem sendo assistidos pela equipe do São José e os atendimentos eletivos foram suspensos e serão reagendados. O Hospital lamenta e se solidariza com a família da vítima e está acompanhando e prestando toda assistência necessária.”