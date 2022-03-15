Homens são presos suspeitos de roubo de 80 sacas de café em Colatina

Prisão durante Operação Black Coffee, em Colatina Crédito: Divulgação/PC

Dois homens foram presos na manhã desta terça-feira (15) durante a Operação Black Coffee, deflagrada pela Polícia Civil , em conjunto com a Polícia Militar , em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Eles são suspeitos de envolvimento em um roubo de 80 sacas de café em outubro do ano passado, na zona rural do município.

Os indivíduos foram presos em residências, nos bairros Ayrton Senna e Vicente Soella. Segundo a Polícia Civil, cinco pessoas são suspeitas de participarem do crime. Uma delas já estava presa por envolvimento em outros roubos. Outras duas, com mandado de prisão em aberto, não foram localizadas e são consideradas foragidas.

Ainda está sendo investigado o que cada um dos indivíduos fez no crime. A PC informou que tem a confirmação do envolvimento de todos eles no caso, seja pelo reconhecimento das vítimas por fotografia, seja pelo contato que eles tiveram com o material do crime.

Durante a manhã também houve o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão. Três celulares foram apreendidos e serão utilizados pela investigação, com permissão da Justiça, para averiguar mensagens e ligações.

A Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Colatina seguirá com as investigações do caso.

O CRIME

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