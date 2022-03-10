Homem morre soterrado após queda de barranco em Colatina

Um homem morreu soterrado após a queda de um barranco em uma área do Hospital Maternidade São José, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta quinta-feira (10). O corpo foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros quando máquinas da prefeitura faziam a limpeza do local. A vítima foi identificada por um familiar como Eliedison Cipriano Araújo, de 28 anos.

Segundo apuração do repórter Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste, Eliedison estava dormindo dentro de um carro, que foi atingido pelo muro e pelo barranco. Ele ainda teria enviado uma foto para a esposa, que acompanhava o filho do casal na enfermaria do hospital, para avisar que iria descansar. De acordo com a TV Gazeta, a criança teve alta do hospital.

Eliedison Cipriano Araújo trabalhava como motorista e tinha 28 anos Crédito: Reprodução/Facebook

No local, duas motos e uma ambulância também foram atingidas pela terra. Segundo a Defesa Civil do município, isso aconteceu, possivelmente, por conta de um vazamento em caixas d’água, que encharcou o solo.

Ainda de acordo com o repórter Alessandro Bacheti, já há impacto nas atividades do hospital. Atendimentos ambulatoriais, de consultas e exames, estão sendo remarcados. Há também falta de água em banheiros. Só estão mantidos os atendimentos considerados de urgência.

A área onde ficam as caixas d’água, do lado de fora do hospital, em um depósito, está interditada. A Defesa Civil informou que a estrutura ficou abalada e afetou a fundação.

O QUE DIZ O HOSPITAL

O Hospital Maternidade São José é uma instituição filantrópica que realiza atendimentos de pediatria e maternidade, entre outros. A reportagem demandou o hospital para obter mais informações. Em nota, a unidade confirmou que os atendimentos eletivos foram suspensos e reagendados. Informou também que os pacientes internados seguem sendo assistidos. Áreas de risco foram isoladas. Veja a nota na íntegra.

Estamos diante de um fato delicado e sensível, que foi o deslizamento de terra no entorno do hospital que, lamentavelmente, provocou a morte de uma pessoa. Os danos materiais são menores. Ainda não sabemos os motivos do acidente, uma vez que a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros continuam trabalhando no local. Todas as áreas de risco já foram isoladas.

Os pacientes internados seguem sendo assistidos pela equipe do São José e os atendimentos eletivos foram suspensos e serão reagendados. O Hospital lamenta e se solidariza com a família da vítima e está acompanhando e prestando toda assistência necessária.

*Com informações de Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste