Homem é encontrado morto perto de campo de futebol, em Colatina

Um homem de 24 anos identificado como Adelson Schimitberger Martinelli, foi morto a tiros no bairro Barbados, em Colatina, no noroeste do Estado. Segundo a polícia, o corpo foi encontrado caído em frente a um vestiário do campo de futebol do bairro Barbados.
De acordo com a Polícia Militar, populares disseram ter ouvido disparos de arma de fogo por volta das 22h de sábado (5), mas a polícia foi chamada ao local por volta de 0h30 de domingo. Adelson estava com perfurações na cabeça, tórax, braços, pernas e mãos, 21 fragmentos de bala foram encontrados perto do corpo da vítima.
A polícia encontrou 35 pedras com substância similar ao crack e 11 papelotes de substância similar à cocaína em uma pochete, na cintura da vítima.
Familiares do homem estiveram no local e não souberam informar à polícia sobre a motivação do crime.
A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação e até o momento não houve detidos. A PC destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.
*Com informações de Maria Luiza Silva, da TV Gazeta Norte