Motorista fica ferida ao bater com veículo em loja de Cachoeiro

Pela manhã, a porta de metal da ótica atingida precisou ser cortada. Parte da parede também foi danificada. Por conta da batida, o semáforo parou de funcionar e o trânsito ficou lento, pois a passagem pela ponte Cagnin Tanure foi bloqueada pelo dano ao sinal. Guardas de trânsito orientavam o tráfego.