Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
No Centro da cidade

Motorista fica ferida ao bater com veículo em loja de Cachoeiro

Mulher dirigia uma caminhonete quando bateu em um poste do semáforo e na parede de uma loja na Praça Jerônimo Monteiro
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

17 mar 2022 às 12:49

Publicado em 17 de Março de 2022 às 12:49

Motorista bate em poste, semáforo e atinge parede de loja
Motorista bate em poste de semáforo e atinge parede de loja Crédito: Bruna Hemerly
Uma motorista de 25 anos ficou ferida após um acidente na madrugada desta quinta-feira (17), na Praça Jerônimo Monteiro, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Ela dirigia uma caminhonete e bateu em um poste do semáforo e na parede de uma loja do local, região central da cidade.
Segundo a Polícia Militar, a batida foi por volta de uma hora da manhã. A mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para a Santa Casa de Cachoeiro. A companhia de energia foi acionada, além da Guarda Municipal para acompanhamento da ocorrência, pois a fiação ficou exposta na via.
Pela manhã, a porta de metal da ótica atingida precisou ser cortada. Parte da parede também foi danificada. Por conta da batida, o semáforo parou de funcionar e o trânsito ficou lento, pois a passagem pela ponte Cagnin Tanure foi bloqueada pelo dano ao sinal. Guardas de trânsito orientavam o tráfego.
A previsão dos agentes de trânsito, segundo apuração da repórter da TV Gazeta Sul, Bruna Hemerly, é que um semáforo provisório seja colocado ainda hoje. Enquanto isso, o trânsito na ponte seguirá interditado para segurança dos motoristas e da equipe que trabalha no local.
A Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirm informou que a mulher foi atendida e já foi liberada da unidade. Sobre o caso, a Polícia Civil informou que não há ocorrência com essas características entregue na Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

Veja Também

Após manifestação, viagem de trem do ES para Minas é suspensa

Personal, esposa e sem-teto: entenda a história que acabou na polícia

Após assalto a ônibus em Cariacica, suspeito é agredido e atropelado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Cachoeiro de Itapemirim trânsito Samu Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados