Motorista fica ferida ao bater com veículo em loja de Cachoeiro

Uma motorista de 25 anos ficou ferida após um acidente na madrugada desta quinta-feira (17), na Praça Jerônimo Monteiro, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Ela dirigia uma caminhonete e bateu em um poste do semáforo e na parede de uma loja do local, região central da cidade.
Segundo a Polícia Militar, a batida foi por volta de uma hora da manhã. A mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para a Santa Casa de Cachoeiro. A companhia de energia foi acionada, além da Guarda Municipal para acompanhamento da ocorrência, pois a fiação ficou exposta na via.
Pela manhã, a porta de metal da ótica atingida precisou ser cortada. Parte da parede também foi danificada. Por conta da batida, o semáforo parou de funcionar e o trânsito ficou lento, pois a passagem pela ponte Cagnin Tanure foi bloqueada pelo dano ao sinal. Guardas de trânsito orientavam o tráfego.
A previsão dos agentes de trânsito, segundo apuração da repórter da TV Gazeta Sul, Bruna Hemerly, é que um semáforo provisório seja colocado ainda hoje. Enquanto isso, o trânsito na ponte seguirá interditado para segurança dos motoristas e da equipe que trabalha no local.
A Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirm informou que a mulher foi atendida e já foi liberada da unidade. Sobre o caso, a Polícia Civil informou que não há ocorrência com essas características entregue na Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.