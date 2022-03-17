Após assalto a ônibus em Cariacica, suspeito é agredido e atropelado

Um suspeito de assaltar uma mulher dentro de um ônibus do Sistema Transcol foi agredido com socos e chutes por passageiros do coletivo, por volta das 20h30, em Cariacica. Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, dois suspeitos - cada um com uma faca - entraram no ônibus. Após o roubo, eles tentaram sair, mas um deles não conseguiu escapar e foi até atropelado por um carro nas proximidades da Segunda Ponte.
A ação começou quando o suspeito e um comparsa pularam a roleta e roubaram o celular de uma passageira do ônibus da linha 500, que seguia para o Terminal de Itacibá. Quando chegaram perto da Segunda Ponte, eles mandaram o motorista parar o ônibus e desceram do coletivo em tentativa de fuga.
Um deles conseguiu fugir com o celular da mulher. Já o homem agredido, chegou a desmaiar após os socos e o atropelamento.
A Polícia Militar foi ao local e levou o suspeito na viatura. O homem precisou passar pelo hospital antes de ser levado para a delegacia.
Com informações de Caíque Verli, da TV Gazeta