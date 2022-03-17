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Socos e chutes

Após assalto a ônibus em Cariacica, suspeito é agredido e atropelado

Segundo apuração da TV Gazeta, dois homens entraram no Transcol e, depois do roubo, eles tentaram sair, mas um deles não conseguiu escapar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2022 às 06:49

Publicado em 17 de Março de 2022 às 06:49

Suspeito de assaltar passageiro em ônibus ficou ferido após ser atropelado em Cariacica
Suspeito de assaltar passageiro em ônibus ficou ferido após ser atropelado em Cariacica Crédito: Caíque Verli
Um suspeito de assaltar uma mulher dentro de um ônibus do Sistema Transcol foi agredido com socos e chutes por passageiros do coletivo, por volta das 20h30, em Cariacica. Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, dois suspeitos - cada um com uma faca - entraram no ônibus. Após o roubo, eles tentaram sair, mas um deles não conseguiu escapar e foi até atropelado por um carro nas proximidades da Segunda Ponte.
A ação começou quando o suspeito e um comparsa pularam a roleta e roubaram o celular de uma passageira do ônibus da linha 500, que seguia para o Terminal de Itacibá. Quando chegaram perto da Segunda Ponte, eles mandaram o motorista parar o ônibus e desceram do coletivo em tentativa de fuga.
Um deles conseguiu fugir com o celular da mulher. Já o homem agredido, chegou a desmaiar após os socos e o atropelamento.
Polícia Militar foi ao local e levou o suspeito na viatura. O homem precisou passar pelo hospital antes de ser levado para a delegacia.
Com informações de Caíque Verli, da TV Gazeta

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