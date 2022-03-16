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Sul do ES

Homem é morto a tiros após suspeitos invadirem fazenda em Mimoso do Sul

Um amigo, que estava com Wasley Azeredo da Silva e a companheira dele, disse à polícia que um homem armado, em uma moto, atirou contra o grupo, mas somente a vítima foi atingida
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

16 mar 2022 às 18:04

Publicado em 16 de Março de 2022 às 18:04

Um homem foi morto a tiros na madrugada desta quarta-feira (16), em uma fazenda em Mimoso do Sul, no Sul do Estado. Segundo a Delegacia de Polícia Civil do município, Wasley Azeredo da Silva, de 27 anos, foi atingido por quatro disparos.
Segurança - Policial militar
A Polícia Militar atendeu a ocorrência do crime Crédito: Carlos Alberto Silva
Ainda de acordo com informações da Delegacia de Mimoso do Sul, um amigo da vítima contou à polícia que estavam na fazenda ele e Wasley com a companheira. Quando eles notaram a presença de uma moto suspeita circulando na região, Wasley seguiu andando para conseguir sinal telefônico com a intenção de chamar a polícia. Nesse momento, uma pessoa que estava na moto suspeita se aproximou, já atirando em direção a eles. O amigo e a companheira da vítima correram, mas Wasley acabou atingido.
Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Militar informou que foi acionada por um homem, que compareceu à sede da 15ª Companhia Independente da PM por voltas de 1h20 da madrugada desta quarta-feira. No local, ele relatou à polícia que morava na Fazenda Independência e disse que indivíduos estariam entrando nas propriedades da região para roubar animais.
Ainda de acordo com a PM, o homem também disse que foi surpreendido por um indivíduo armado, que atirou contra ele e mais duas pessoas que estavam no local, e o amigo dele havia sido baleado. “Uma guarnição prosseguiu até o local, onde constatou o óbito da vítima. Buscas foram realizadas, mas nenhum suspeito foi localizado no momento do fato”, comunicou a Polícia Militar.
A Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Mimoso do Sul. “Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto”, informou, por nota.
Ainda de acordo com a Polícia Civil, o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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