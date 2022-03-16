Homem é morto a tiros após suspeitos invadirem fazenda em Mimoso do Sul

Um homem foi morto a tiros na madrugada desta quarta-feira (16), em uma fazenda em Mimoso do Sul, no Sul do Estado. Segundo a Delegacia de Polícia Civil do município, Wasley Azeredo da Silva, de 27 anos, foi atingido por quatro disparos.
Ainda de acordo com informações da Delegacia de Mimoso do Sul, um amigo da vítima contou à polícia que estavam na fazenda ele e Wasley com a companheira. Quando eles notaram a presença de uma moto suspeita circulando na região, Wasley seguiu andando para conseguir sinal telefônico com a intenção de chamar a polícia. Nesse momento, uma pessoa que estava na moto suspeita se aproximou, já atirando em direção a eles. O amigo e a companheira da vítima correram, mas Wasley acabou atingido.
Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Militar informou que foi acionada por um homem, que compareceu à sede da 15ª Companhia Independente da PM por voltas de 1h20 da madrugada desta quarta-feira. No local, ele relatou à polícia que morava na Fazenda Independência e disse que indivíduos estariam entrando nas propriedades da região para roubar animais.
Ainda de acordo com a PM, o homem também disse que foi surpreendido por um indivíduo armado, que atirou contra ele e mais duas pessoas que estavam no local, e o amigo dele havia sido baleado. “Uma guarnição prosseguiu até o local, onde constatou o óbito da vítima. Buscas foram realizadas, mas nenhum suspeito foi localizado no momento do fato”, comunicou a Polícia Militar.
A Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Mimoso do Sul. “Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto”, informou, por nota.
Ainda de acordo com a Polícia Civil, o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.