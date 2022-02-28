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Trânsito

Câmera flagra grave acidente entre moto e caminhão em Mimoso do Sul

Mulher foi socorrida e encaminhada para um hospital de Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 16:42

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

28 fev 2022 às 16:42
Uma motociclista de 22 anos ficou gravemente ferida em um acidente na  Rodovia Rubens Rangel, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (28). Imagens de uma câmera de monitoramento flagraram o momento da batida com um caminhão-tanque, por volta das 6h30. A mulher que pilota a moto foi socorrida  e levada para um hospital de Cachoeiro de Itapemirim.
Segundo informações do comandante da 15ª Cia Independente da Polícia Militar, Major Nério, a vítima foi socorrida com algumas lesões graves. Segundo ele, o motorista do caminhão prestou socorro, não apresentava sintomas de embriaguez e foi liberado após concluída a ocorrência policial.
Familiares informaram à reportagem que a mulher passaria por uma cirurgia na Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.

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