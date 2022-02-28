Câmera flagra grave acidente entre moto e caminhão em Mimoso do Sul

Uma motociclista de 22 anos ficou gravemente ferida em um acidente na Rodovia Rubens Rangel, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (28). Imagens de uma câmera de monitoramento flagraram o momento da batida com um caminhão-tanque, por volta das 6h30. A mulher que pilota a moto foi socorrida e levada para um hospital de Cachoeiro de Itapemirim.
Segundo informações do comandante da 15ª Cia Independente da Polícia Militar, Major Nério, a vítima foi socorrida com algumas lesões graves. Segundo ele, o motorista do caminhão prestou socorro, não apresentava sintomas de embriaguez e foi liberado após concluída a ocorrência policial.
Familiares informaram à reportagem que a mulher passaria por uma cirurgia na Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.