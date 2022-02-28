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Noroeste do ES

Carreta tomba e deixa BR 259 parcialmente interditada em Colatina

Acidente aconteceu no fim da tarde de domingo (27), mas ainda na manhã desta segunda trecho estava com um sentido fechado. PRF pede atenção aos motoristas

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 10:11

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

28 fev 2022 às 10:11
Carreta tombada na BR 259, em Colatina
Carreta tombada na BR 259, em Colatina Crédito: Internauta A Gazeta
A BR 259, em Colatina, no Noroeste do Estado, continua interditada na manhã desta segunda-feira (28) devido ao tombamento de uma carreta. O acidente aconteceu no fim da tarde de domingo, no km 47 da via. O veículo ocupa uma pista inteira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ninguém ficou ferido.
A orientação dada pela PRF aos motoristas que trafegam pelo local é de manter a atenção, pois a carreta está próxima a uma curva. Não houve outros veículos envolvidos no acidente. 
Em um vídeo encaminhado por um internauta, é possível ver a via sinalizada com cones e apenas uma pista disponível para o tráfego. Foi preciso esperar passar uma fila de carros do outro lado para que um motorista pudesse seguir caminho, no sentido à Segunda Ponte.
Segundo a PRF, está sendo aguardado um guincho para a retirada da carreta. Ainda não há uma estimativa de quando a via estará totalmente liberada.

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