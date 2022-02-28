Carreta tomba e deixa BR 259 parcialmente interditada em Colatina

A BR 259, em Colatina, no Noroeste do Estado, continua interditada na manhã desta segunda-feira (28) devido ao tombamento de uma carreta. O acidente aconteceu no fim da tarde de domingo, no km 47 da via. O veículo ocupa uma pista inteira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ninguém ficou ferido.
A orientação dada pela PRF aos motoristas que trafegam pelo local é de manter a atenção, pois a carreta está próxima a uma curva. Não houve outros veículos envolvidos no acidente.
Em um vídeo encaminhado por um internauta, é possível ver a via sinalizada com cones e apenas uma pista disponível para o tráfego. Foi preciso esperar passar uma fila de carros do outro lado para que um motorista pudesse seguir caminho, no sentido à Segunda Ponte.
Segundo a PRF, está sendo aguardado um guincho para a retirada da carreta. Ainda não há uma estimativa de quando a via estará totalmente liberada.