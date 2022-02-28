Carreta tomba e deixa BR 259 parcialmente interditada em Colatina

Carreta tombada na BR 259, em Colatina Crédito: Internauta A Gazeta

A BR 259, em Colatina, no Noroeste do Estado, continua interditada na manhã desta segunda-feira (28) devido ao tombamento de uma carreta. O acidente aconteceu no fim da tarde de domingo, no km 47 da via. O veículo ocupa uma pista inteira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) , ninguém ficou ferido.

A orientação dada pela PRF aos motoristas que trafegam pelo local é de manter a atenção, pois a carreta está próxima a uma curva. Não houve outros veículos envolvidos no acidente.

?ATENÇÃO?



07h20 - Em Colatina, km47 da BR259, pista sentido crescente interditada devido a tombamento de caminhão. Acidente sem vítima. Motoristas muito cuidado pois é próximo à uma curva. — PRF_ES (@PRF191ES) February 28, 2022

Em um vídeo encaminhado por um internauta, é possível ver a via sinalizada com cones e apenas uma pista disponível para o tráfego. Foi preciso esperar passar uma fila de carros do outro lado para que um motorista pudesse seguir caminho, no sentido à Segunda Ponte.

Your browser does not support the video tag.