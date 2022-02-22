Aluna de Colatina é 1° lugar na Ufes e também é aprovada em universidades fora do ES

Maria Eduarda passou em primeiro lugar na Ufes pelo Sisu 2022 Crédito: Divulgação/Darwin

A adolescente, que cursou o terceiro ano do ensino médio em 2021, diz que havia prestado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) outras duas vezes, mas como treineira. A prova do ano passado foi a primeira que ela fez “valendo”.

Embora tenha alcançado o primeiro lugar geral na Ufes, ela afirma que não pretende se matricular na federal capixaba. “Eu fui aprovada também da USP e na Unicamp. Vou me matricular na Unicamp”, declara.

Your browser does not support the audio element. Aluna de Colatina é Primeiro lugar na Ufes e também é aprovada em universidades fora do ES

Maria Eduarda diz que vinha se preparando bastante para o exame, mas que a escolha para o curso de Medicina só foi feita no último ano.

“Eu escolhi o curso só no ano passado, foi quando eu confirmei a escolha. Minha irmã é médica e é uma grande influência pra mim. Mas acabei demorando um pouco pra saber que queria Medicina”, conta.

Maria Eduarda passou em primeiro lugar na Ufes pelo Sisu 2022 Crédito: Arquivo pessoal

Com o objetivo em mente, ela deu o start nos estudos. Além das aulas regulares, das 7h às 13h, também empreendia uma maratona de estudos durante a tarde que só acabava às 21h.

"Estudava todos os dias, fazia muitos exercícios extras, muitas provas antigas, tentava sempre ir além do que era passado. E sempre me colocar à prova, fazendo tanto provas de outros vestibulares quanto de concurso e de olimpíadas, para testar meu conhecimento" Maria Eduarda Cosme Bongiovani - Estudante

Maria Eduarda afirmou que, embora os últimos anos de pandemia tenham reduzido o contato com os amigos, principalmente na escola, eles a ajudaram a manter o foco nos estudos.

“Sempre gostei muito de estudar sozinha, então eu consegui focar muito mais, consegui me dedicar quase exclusivamente aos estudos. Acabei evoluindo muito. Mas ficar em casa isolada teve um impacto negativo também. Porque esse já é um período conturbado na vida (de Enem) e o isolamento dificulta bastante”, avalia.

VEJA A LISTA DOS APROVADOS NA UFES NA CHAMADA REGULAR DO SISU 2022



A solicitação de matrícula poderá ser feita a partir desta quarta-feira (23) até o dia 3 de março no endereço candidato.ufes.br

Arquivos & Anexos CHAMADA REGULAR – SISU/UFES 2022-1 Divulgação/Ufes Tamanho do arquivo: 2mb Baixar

O resultado final da chamada regular está previsto para ser publicado pela Ufes até 16 de abril. Caso haja alteração no cronograma, haverá publicação de retificação no site sisu.ufes.br