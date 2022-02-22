MEC divulga resultado da chamada regular do Sisu 2022



O resultado da primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2022 foi divulgado nesta terça-feira (22). No site da plataforma , que reúne vagas no ensino superior público, o candidato pode conferir o resultado individual e também visualizar a lista de aprovados em qualquer um dos cursos.

Campus da Ufes, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

As matrículas dos aprovados na chamada regular devem ser feitas entre 23 de fevereiro e 8 de março. As vagas ofertadas são para 6.146 cursos de graduação, em 125 instituições.

Os estudantes podem verificar as vagas oferecidas por modalidade de concorrência, cursos e turnos, instituições e localização dos cursos. Também é possível acessar a íntegra do documento de adesão de cada uma das 125 instituições ao Sisu.

LISTA DE ESPERA

O prazo para participar da lista de espera começa a valer nesta terça-feira (22) e vai até 8 de março. A convocação dos candidatos pelas instituições terá início a partir de 10 de março.

O Sisu é o sistema informatizado do MEC por meio do qual as instituições públicas de ensino superior oferecem vagas a candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que tenham obtido nota superior a zero na prova de redação e não tenham realizado a prova na condição de treineiro. Neste início de ano, as inscrições ocorreram entre 15 e 18 de fevereiro.

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