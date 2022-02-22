Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • MEC divulga resultado da chamada regular do Sisu 2022
Educação

MEC divulga resultado da chamada regular do Sisu 2022

Plataforma permite conferir lista de aprovados em 125 instituições no país. Veja datas para matrícula e para segunda chamada

Publicado em 22 de Fevereiro de 2022 às 15:01

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

22 fev 2022 às 15:01
O resultado da primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2022 foi divulgado nesta terça-feira (22). No site da plataforma, que reúne vagas no ensino superior público, o candidato pode conferir o resultado individual e também visualizar a lista de aprovados em qualquer um dos cursos.
A primeira edição conta com 221.790 vagas de graduação. Conforme o Ministério da Educação (MEC), mais de 84,5% das vagas são para universidades e institutos federais. Ao todo são 4.533 vagas disponíveis na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes).
Data: 23/12/2019 - ES - Vitória - Ufes - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Campus da Ufes, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
As matrículas dos aprovados na chamada regular devem ser feitas entre 23 de fevereiro e 8 de março. As vagas ofertadas são para 6.146 cursos de graduação, em 125 instituições.
Os estudantes podem verificar as vagas oferecidas por modalidade de concorrência, cursos e turnos, instituições e localização dos cursos. Também é possível acessar a íntegra do documento de adesão de cada uma das 125 instituições ao Sisu.

LISTA DE ESPERA

O prazo para participar da lista de espera começa a valer nesta terça-feira (22) e vai até 8 de março. A convocação dos candidatos pelas instituições terá início a partir de 10 de março.
O Sisu é o sistema informatizado do MEC por meio do qual as instituições públicas de ensino superior oferecem vagas a candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que tenham obtido nota superior a zero na prova de redação e não tenham realizado a prova na condição de treineiro. Neste início de ano, as inscrições ocorreram entre 15 e 18 de fevereiro.

CRONOGRAMA

  • 22/02: Resultado da chamada regular;
  • 22/02 a 08/03: Prazo para participar da lista de espera;
  • 23/02 a 08/03: Matrícula da chamada regular;
  • 10/03: Convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições a partir desta data.

Veja Também

MPF recomenda alteração sobre cotas no edital do concurso da Ufes

131 concursos e seleções com salários de até R$ 30 mil e 12 mil vagas

Ufes vai retomar aulas e atividades presenciais a partir de abril

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Educação Enem IFES MEC UFES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viatura
Cabo da reserva da PM é preso ao tentar subornar guardas municipais em Vitória
Durante a ação, serão disponibilizados atendimentos jurídicos, emissão de documentos, orientações sociais, serviços de saúde e assistência social
Mutirão em Vitória oferece serviços para população em situação de rua
Imagem de destaque
Salões autorais ganham força no mercado de serviços de beleza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados