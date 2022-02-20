131 concursos e seleções com salários de até R$ 30 mil e 12 mil vagas

Pelo menos 131 concursos públicos e processos seletivos estão com inscrições abertas em todo o país e reúnem mais de 12 mil vagas em cargos de variados níveis de escolaridade. Algumas seleções, para contratar efetivos e temporários, têm também formação de cadastro de reserva.
Os salários podem chegar a R$ 30.342 no Ministério Público de Pernambuco. O prazo para se inscrever termina nesta segunda-feira (21). A oferta é de 15 vagas para o cargo de procurador.
No Espírito Santo, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) prorrogou até esta segunda-feira as inscrições para o concurso com 1.500 vagas, sendo 800 para professores, 100 para pedagogos e 600 para agente de suporte educacional. A remuneração chega a R$ 4,9 mil.
Já a Prefeitura de Vila Velha está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para a contratação de 53 agentes comunitários de saúde. Os candidatos precisam ter o nível médio e morar no bairro onde está sendo oferecida a oportunidade. O prazo termina na quinta-feira (24).
Ainda no Estado, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) lançou edital para a contratação de 20 servidores efetivos. O candidato com nível técnico ou superior podem se inscrever até 20 de março.