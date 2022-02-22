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Ufes divulga lista de aprovados na chamada regular do Sisu 2022

As candidatas e os candidatos aprovados na Universidade Federal do Espírito Santo poderão se matricular no curso escolhido a partir desta quarta (23)

Publicado em 22 de Fevereiro de 2022 às 16:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 fev 2022 às 16:26
Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Prédio da Administração Central da UFES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Prédio da Administração Central da UFES Crédito: Fernando Madeira
O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta terça-feira (22) a relação dos aprovados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2022. Na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) foram 2.711 vagas preenchidas (entre 26.432 inscrições), distribuídas em 74 cursos dos quatro campi: Goiabeiras e Maruípe, em Vitória, e também Alegre São Mateus.
A solicitação de matrícula poderá ser feita a partir desta quarta-feira (23) até o dia 3 de março no endereço candidato.ufes.br.
A relação completa de documentos necessários para a matrícula está disponível no Edital nº 3 da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), publicado na página do Sisu/Ufes. Se houver o indeferimento da solicitação de matrícula, o candidato terá dois dias corridos para interpor recurso.

Arquivos & Anexos

CHAMADA REGULAR – SISU/UFES 2022-1

Divulgação/Ufes
Tamanho do arquivo: 2mb
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O resultado final da chamada regular está previsto para ser publicado pela Ufes até 16 de abril. Caso haja alteração no cronograma, haverá publicação de retificação no site sisu.ufes.br.
As candidatas e os candidatos que não foram contemplados na chamada regular poderão se inscrever para participar da lista de espera até 8 de março em sisu.mec.gov.br.
* Com informações da Ufes

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