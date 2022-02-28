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Acidente

Motorista do Transcol perde controle e atinge ônibus escolar e carro na Serra

Veículos estavam estacionados em frente a uma residência na Avenida Humberto de Campos, em São Diogo I, quando ocorreu a batida

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 12:25

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

28 fev 2022 às 12:25
Colisão envolvendo um ônibus e dois veículos de passeio na Avenida Humberto de Campos, em São Diogo
Colisão envolvendo um ônibus e dois veículos de passeio na Avenida Humberto de Campos, em São Diogo Crédito: Internauta
O motorista de um ônibus do Sistema Transcol perdeu o controle do veículo e colidiu contra um ônibus escolar e um carro de passeio que estavam estacionados em frente a uma residência na Avenida Humberto de Campos, em São Diogo I, na Serra, por volta das 5h50 desta segunda-feira (28). Segundo informações da Polícia Militar, as vítimas foram socorridas pelo Samu.
A proprietária dos veículos atingidos, Mônica Reis, conta que estava dormindo no momento do acidente, e que só escutou o barulho da batida.
“Quando saímos e fomos ver o que estava acontecendo, o motorista ainda estava ao volante, mas ele não parecia bem, parecia que estava passando mal ou algo assim. Não sabemos o que aconteceu exatamente”, contou.
Colisão envolvendo um ônibus e dois veículos de passeio na Avenida Humberto de Campos, em São Diogo
Colisão envolvendo um ônibus do Transcol, um ônibus escolar e veículos de passeio na Avenida Humberto de Campos, em São Diogo Crédito: Internauta
Ela explica que o ônibus escolar foi atingido primeiro e empurrou o carro de passeio que estava do lado, que também é da família. “Agora estou preocupada com o prejuízo. Nos deram toda a assistência, o fiscal veio, olhou tudo, anotou, mas o responsável só vai retornar após o feriado, na quarta-feira (2), e até lá não saberemos como será resolvida a situação.”
Na tarde desta segunda-feira (28), a GVBus informou, em nota, que "o ônibus havia acabado de sair da garagem quando o motorista teve um mal súbito e bateu com o veículo em um micro-ônibus. O motorista foi socorrido pelo Samu e encaminhado a um hospital particular e passa bem. Ele está em acompanhamento médico".
Ainda segundo a empresa, não havia passageiros no coletivo e os prejuízos decorrentes do acidente serão avaliados pela seguradora.

Motorista do Transcol perde controle e atinge ônibus escolar e carro na Serra

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