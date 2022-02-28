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Nesta segunda (28)

Vacina: Serra abre agendamento para aplicar 2.821 doses contra Covid

Cadastro será liberado às 18h. Vacinação ocorrerá na quinta (3) e na sexta (4), nas Unidades de Saúde. Haverá doses para a população adulta e o grupo pediátrico

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 10:30

Publicado em 

28 fev 2022 às 10:30
Prefeitura da Serra disponibilizará nesta segunda-feira (28), 2.821 novas vagas para agendamento da vacina contra a Covid-19, sendo 566 doses destinadas à imunização pediátrica.
O cadastro será liberado às 18 horas, no site gti.serra.es.gov.br/saude. Já a vacinação será realizada na quinta (3) e na sexta-feira (4), nas Unidades de Saúde do município.
Vacinação contra Covid-19 na Serra
Vacinação na Serra Crédito: Edson Reis/Secom-PMS
Entre os grupos que poderão agendar a vacina, também estão incluído o de pessoas que precisam receber a segunda dose (D2) e que foram imunizadas com a Comirnaty/Pfizer/Biontech até 03/01/2021, ou receberam a CoronaVac/Butantan até 31/01/2022.
Além disso, serão disponibilizadas doses de reforço para:
  • Pessoas com 60 anos de idade ou mais que receberam a segunda dose – ou a dose única – há três meses (até 28/11/2021), independentemente do imunizante aplicado à época; 
  • Pessoas de 18 até 59 anos, após quatro meses da última dose do esquema vacinal primário dos imunizantes AstraZeneca, CoronaVac, Janssen e Pfizer (28/10/2021).

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