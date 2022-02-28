Vacina: Serra abre agendamento para aplicar 2.821 doses contra Covid

A Prefeitura da Serra disponibilizará nesta segunda-feira (28), 2.821 novas vagas para agendamento da vacina contra a Covid-19, sendo 566 doses destinadas à imunização pediátrica.
O cadastro será liberado às 18 horas, no site gti.serra.es.gov.br/saude. Já a vacinação será realizada na quinta (3) e na sexta-feira (4), nas Unidades de Saúde do município.
Entre os grupos que poderão agendar a vacina, também estão incluído o de pessoas que precisam receber a segunda dose (D2) e que foram imunizadas com a Comirnaty/Pfizer/Biontech até 03/01/2021, ou receberam a CoronaVac/Butantan até 31/01/2022.
Além disso, serão disponibilizadas doses de reforço para:
- Pessoas com 60 anos de idade ou mais que receberam a segunda dose – ou a dose única – há três meses (até 28/11/2021), independentemente do imunizante aplicado à época;
- Pessoas de 18 até 59 anos, após quatro meses da última dose do esquema vacinal primário dos imunizantes AstraZeneca, CoronaVac, Janssen e Pfizer (28/10/2021).