Veja como funcionam bares, restaurantes e academias no ES a partir de segunda (28)

Restaurantes terão que exigir comprovante de vacinação Crédito: Pexels \ Ruslan Khmelevsky

A exigência do comprovante de vacinação também vale para o risco baixo — classificação que abrange 58 municípios capixabas até, pelo menos, o próximo domingo (6). Não há municípios classificados em risco alto (vermelho).



Segundo o governo do Estado, a comprovação da imunização pode ser feita através de documento emitido pelo sistema Vacina e Confia, ou, alternativamente, pelo Conecte SUS. O esquema vacinal deve estar completo e sem atrasos, seja para primeira, segunda, terceira ou quarta doses, dependendo do público.

REGRAS GERAIS

Bares, restaurantes, padarias, lanchonetes, quiosques e similares

Os bares e restaurantes terão que verificar na entrada dos estabelecimentos os comprovantes de vacina dos clientes. Quem não tiver o documento, terá o acesso ao local negado.

No caso de locais onde não há controle de entrada, a exigência será feita antes de iniciar o serviço de mesa.

A exigência do passaporte da vacina também vale para qualquer outro estabelecimento em que o cliente precise retirar a máscara para comer ou beber, como padarias ou estabelecimentos que possuem setor de lanchonete.



No caso de locais abertos, como quiosques de praia, onde a venda não é feita necessariamente em mesas, a cobrança do passaporte não terá como ser exigida.

Da mesma forma, não será exigido o documento em praças de alimentação e quiosques de shoppings.



Contudo, mesmo nesses locais haverá fiscalização sanitária, feita por agentes das Vigilâncias Sanitárias, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, dos Procons e dos demais órgãos públicos.



No caso dos funcionários, a orientação do Governo do Estado é que os estabelecimentos incentivem a vacinação. Desses, o comprovante não será exigido.

Já a restrição de horário para o fechamento de bares e restaurantes, mesmo em cidades de risco moderado, não está mais valendo.

Academias

As academias também passarão a ter que exigir que os clientes estejam com o esquema vacinal completo, independentemente da classificação de risco em que o município se encontra.

Os estabelecimentos também devem adotar medidas para incentivar a vacinação contra a Covid-19 de seus funcionários.

Além do passaporte da vacinação, os estabelecimentos precisarão manter a rotina de higienização e o uso de máscaras por parte dos alunos e dos trabalhadores.

Para esse setor também chega ao fim a imposição de restrições, como o distanciamento dos equipamentos, proibição de uso da piscina e limite de alunos.

Comércio

O comércio também funciona normalmente, sem restrição de dia ou horário, seja na rua ou em shoppings.



Nesses estabelecimentos não será exigido o passaporte de vacina dos clientes. Mas continua obrigatório o uso de máscara o tempo todo em que a pessoa permanecer no local.



Novo mapa de risco do ES Crédito: Divulgação | Sesa

RISCO BAIXO

Alfredo Chaves, Afonso Cláudio, Águia Branca, Alegre, Alto Rio Novo, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Castelo, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Fundão, Governador Lindenberg, Guaçuí, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, Marilândia, Montanha, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Teresa, São Gabriel da Palha, São Mateus, São Roque do Canaã, Sooretama, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Pavão e Vila Valério.

Eventos, festas e boates

Eventos sociais, esportivos, corporativos, shows, boates e afins estão permitidos desde que sigam as seguintes regras:

Respeitar o limite de, no máximo, 50% da capacidade de ocupação do local, seja fechado ou aberto;

Se realizados em locais fechados, o limite máximo é de 1.200 pessoas;

Em locais abertos, não há limitação máxima, contanto que não ultrapasse 50% da capacidade.



RISCO MODERADO

Água Doce do Norte, Barra de São Francisco, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Ecoporanga, Guarapari, Iúna, Laranja da Terra, Linhares, Mimoso do Sul, Pinheiros, Piúma, Santa Maria de Jetibá, São Domingos do Norte, São José do Calçado, Serra, Vila Velha e Vitória.

Eventos, festas e boates

Eventos sociais, esportivos, corporativos, shows, boates e afins estão permitidos desde que sigam as seguintes regras:

Respeitar o limite de, no máximo, 50% da capacidade de ocupação do local, seja fechado ou aberto;



Se realizados em locais fechados, o limite máximo é de 1.200 pessoas;

Se realizados em locais abertos, o limite máximo é 2.000 pessoas.

