Covid: ES tem queda de casos e mortes, mas Casagrande pede cuidados no carnaval

O governador Renato Casagrande em pronunciamento Crédito: Governo do ES/Reprodução

Em pronunciamento no fim da tarde desta sexta-feira (25), Casagrande apresentou a queda dos números, mas reforçou o pedido de cuidado dos capixabas nos próximos dias. A média móvel de casos e de mortes teve queda de 74% e 28%, respectivamente.

O governador afirmou que os números são "boas notícias". Mas para que não haja um novo crescimento de casos e óbitos, é preciso que a população continue respeitando as regras como uso de máscara e cumprimento da vacinação contra a Covid.

"Temos boas informações nessa véspera de carnaval. Para que continuem sendo boas, precisamos tomar cuidados nos próximos dias. Muita viagem, muita diversão, mas é bom compreender que é fundamental manter os cuidados. Nossa recomendação é que não haja carnaval nas cidades. É um momento de transmissão maior, como vimos no Natal, com maior contágio, infelizmente com um crescimento de óbitos" Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo

A transmissão na rede social do governador aconteceu após uma reunião da sala situação, que avalia semanalmente o estágio da pandemia no Estado. Pouco após o pronunciamento, o governo divulgou o novo mapa de risco, que valerá na próxima semana, e que traz 20 cidades em risco moderado.

VEJA OS NÚMEROS APRESENTADOS

QUEDA NOS CASOS DE COVID

Maior número de registros foi última semana do mês de janeiro, com 113.807 casos



Registros na semana passada: 19.587 casos



Registros na atual semana, com números até quinta (24): 7.455 casos



Média móvel de 14 dias: 2.399 casos, uma queda de 74% em comparação ao último período



QUEDA NOS ÓBITOS

Segunda semana de fevereiro: 178 óbitos



Registros na semana passada: 130 óbitos



Registros na atual semana, com números até quinta (24): 64 óbitos



Média móvel de 14 dias: 17 óbitos, uma redução de 28% em comparação ao último período



TAXA DE TRANSMISSÃO

No início do ano, chegou a alcançar o maior patamar em toda a pandemia, com aproximadamente 4



Nesta sexta-feira (25) a taxa está em 1,56



Apesar do cancelamento e adiamento das festas de carnaval de rua em quase todo o Estado, há ainda programação de festas particulares. Em casos como esse, Casagrande pede que seja exigido o passaporte da vacina, comprovando que o indivíduo recebeu as devidas doses.

O governador pediu ainda que os capixabas tenham cuidado na estrada para evitar acidentes: "Todo cuidado, muito cuidado. Temos um fluxo de pessoas maior nesse momento. Carnaval é momento de alegria. Por favor, cuidado para termos dias de alegria, não dias de tristeza".