Covid: ES tem queda de casos e mortes, mas Casagrande pede cuidados no carnaval

O cenário da pandemia de coronavírus no Espírito Santo teve uma melhora nas últimas duas semanas, com queda no número de mortes, casos da doença e da taxa transmissão do vírus. No entanto, isso não deve soar como permissão para comemoração do carnaval sem os devidos cuidados, alertou o governador do Estado, Renato Casagrande.
Em pronunciamento no fim da tarde desta sexta-feira (25), Casagrande apresentou a queda dos números, mas reforçou o pedido de cuidado dos capixabas nos próximos dias. A média móvel de casos e de mortes teve queda de 74% e 28%, respectivamente.
O governador afirmou que os números são "boas notícias". Mas para que não haja um novo crescimento de casos e óbitos, é preciso que a população continue respeitando as regras como uso de máscara e cumprimento da vacinação contra a Covid.
"Temos boas informações nessa véspera de carnaval. Para que continuem sendo boas, precisamos tomar cuidados nos próximos dias. Muita viagem, muita diversão, mas é bom compreender que é fundamental manter os cuidados. Nossa recomendação é que não haja carnaval nas cidades. É um momento de transmissão maior, como vimos no Natal, com maior contágio, infelizmente com um crescimento de óbitos"
A transmissão na rede social do governador aconteceu após uma reunião da sala situação, que avalia semanalmente o estágio da pandemia no Estado. Pouco após o pronunciamento, o governo divulgou o novo mapa de risco, que valerá na próxima semana, e que traz 20 cidades em risco moderado.
VEJA OS NÚMEROS APRESENTADOS
QUEDA NOS CASOS DE COVID
- Maior número de registros foi última semana do mês de janeiro, com 113.807 casos
- Registros na semana passada: 19.587 casos
- Registros na atual semana, com números até quinta (24): 7.455 casos
- Média móvel de 14 dias: 2.399 casos, uma queda de 74% em comparação ao último período
QUEDA NOS ÓBITOS
- Segunda semana de fevereiro: 178 óbitos
- Registros na semana passada: 130 óbitos
- Registros na atual semana, com números até quinta (24): 64 óbitos
- Média móvel de 14 dias: 17 óbitos, uma redução de 28% em comparação ao último período
TAXA DE TRANSMISSÃO
- No início do ano, chegou a alcançar o maior patamar em toda a pandemia, com aproximadamente 4
- Nesta sexta-feira (25) a taxa está em 1,56
Apesar do cancelamento e adiamento das festas de carnaval de rua em quase todo o Estado, há ainda programação de festas particulares. Em casos como esse, Casagrande pede que seja exigido o passaporte da vacina, comprovando que o indivíduo recebeu as devidas doses.
O governador pediu ainda que os capixabas tenham cuidado na estrada para evitar acidentes: "Todo cuidado, muito cuidado. Temos um fluxo de pessoas maior nesse momento. Carnaval é momento de alegria. Por favor, cuidado para termos dias de alegria, não dias de tristeza".
ES tem queda de casos e mortes, mas Casagrande pede cuidados no carnaval