Covid-19: novo mapa traz mais cidades do ES em risco baixo

O novo mapa valerá a partir da próxima segunda-feira (28) e permanecerá em vigor até o domingo seguinte, dia 6 de março.

Na chamada Matriz de Convivência, adotada desde agosto de 2020, a classificação das cidades capixabas é consequência da combinação de dois eixos. Juntos, eles consideram quatro fatores relativos à pandemia da Covid-19 e definem quatro níveis de risco: baixo, moderado, alto e extremo.