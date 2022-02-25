Covid-19: novo mapa traz mais cidades do ES em risco baixo

Subiu de 48 para 58 o número de cidades do Espírito Santo em risco baixo de transmissão do coronavírus. No entanto, cidades da Grande Vitória como Serra, Vila Velha, Cariacica e a Capital, por exemplo, seguem no risco moderado, de cor amarela. O 96º mapa de risco foi divulgado nesta sexta-feira (25) pelo Governo do Estado.
No mapa anterior, eram 30 municípios na classificação intermediária de risco (cor amarela). Agora são 20. Entre as cidades que entraram para essa lista estão Ecoporanga e Santa Maria de Jetibá.
O novo mapa valerá a partir da próxima segunda-feira (28) e permanecerá em vigor até o domingo seguinte, dia 6 de março.
O QUE MUDOU
- Migraram do risco baixo para o moderado: Ecoporanga, Laranja da Terra, Piúma e Santa Maria de Jetibá.
- Recuaram do risco moderado para o baixo: Anchieta, Fundão, Guaçuí, Ibiraçu, Itapemirim, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Marataízes, Marechal Floriano, Muniz Freire, Nova Venécia, São Gabriel da Palha, São Mateus e Vargem Alta.
Novo mapa traz mais cidades do ES em risco baixo
CLASSIFICAÇÃO COMPLETA
- Risco moderado: Água Doce do Norte, Barra de São Francisco, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Ecoporanga, Guarapari, Iúna, Laranja da Terra, Linhares, Mimoso do Sul, Pinheiros, Piúma, Santa Maria de Jetibá, São Domingos do Norte, São José do Calçado, Serra, Vila Velha e Vitória.
- Risco baixo: Alfredo Chaves, Afonso Cláudio, Águia Branca, Alegre, Alto Rio Novo, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Castelo, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Fundão, Governador Lindenberg, Guaçuí, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, Marilândia, Montanha, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Teresa, São Gabriel da Palha, São Mateus, São Roque do Canaã, Sooretama, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Pavão e Vila Valério.
ENTENDA O MAPA DE RISCO
Na chamada Matriz de Convivência, adotada desde agosto de 2020, a classificação das cidades capixabas é consequência da combinação de dois eixos. Juntos, eles consideram quatro fatores relativos à pandemia da Covid-19 e definem quatro níveis de risco: baixo, moderado, alto e extremo.
- Eixo ameaça: composto pelo coeficiente de casos ativos nos últimos 28 dias, pela quantidade de testes realizada a cada mil habitantes e pela média móvel de mortes dos últimos 14 dias. Todos são indicadores particulares a cada município.
- Eixo vulnerabilidade: formado pela taxa de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva (UTI), considerando o total de vagas ocupadas atualmente diante de todas as disponibilizadas durante o período de maior expansão da rede do Estado.
Vale lembrar que, em outubro do ano passado, o Governo do Estado chegou a criar o "risco muito baixo" – que poderia ser alcançado pelas microrregiões diante do cumprimento de três indicadores de vacinação. No entanto, devido à quarta onda da pandemia, esse nível foi temporariamente suspenso.