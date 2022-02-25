Covid-19: ES registra 14.114 mortes e 1.021.032 casos confirmados

O Espírito Santo chegou ao total de 14.114 mortes e 1.021.032 casos confirmados do coronavírus desde o início da pandemia.
Em 24 horas, foram registrados 19 óbitos e 1.930 contaminados, conforme dados divulgados nesta sexta-feira (25), por meio do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados estão:
- Serra: 120.876
- Vila Velha: 113.383
- Vitória: 104.460
- Cariacica: 80.391
- Linhares: 49.746
Já no ranking dos bairros estão:
- Jardim Camburi (Vitória): 16.612
- Praia da Costa (Vila Velha): 13.309
- Jardim da Penha (Vitória): 10.054
- Itapuã (Vila Velha): 7.879
- Praia de Itaparica (Vila Velha): 7.605
Até esta sexta-feira (25), mais de 3,35 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 925.603, com 6.835 curas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.