Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Números da pandemia

Covid-19: ES registra 14.114 mortes e 1.021.032 casos confirmados

Estado contabilizou 19 óbitos e 1.930 contaminados em 24 horas, conforme dados divulgados nesta sexta-feira (25) pela Secretaria Estadual de Saúde

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 17:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 fev 2022 às 17:55
Espírito Santo chegou ao total de 14.114 mortes e 1.021.032 casos confirmados do coronavírus desde o início da pandemia.
Em 24 horas, foram registrados 19 óbitos e 1.930 contaminados, conforme dados divulgados nesta sexta-feira (25), por meio do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados estão:
  1. Serra: 120.876
  2. Vila Velha: 113.383
  3. Vitória: 104.460
  4. Cariacica: 80.391
  5. Linhares: 49.746
Já no ranking dos bairros estão:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 16.612
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 13.309
  3. Jardim da Penha (Vitória): 10.054
  4. Itapuã (Vila Velha): 7.879
  5. Praia de Itaparica (Vila Velha): 7.605
Até esta sexta-feira (25), mais de 3,35 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 925.603, com 6.835 curas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.

Veja Também

Covid-19: Casagrande faz pronunciamento sobre a pandemia no ES

Grande Vitória tem novos pontos para testagem de Covid; veja lista

Em risco moderado, Marataízes mantém programação de carnaval

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo SESA Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados