Em risco moderado, Marataízes mantém programação de carnaval

Praia Central em Marataízes terá ponto de vacinação Crédito: Prefeitura de Marataízes

O município de Marataízes , mesmo no risco moderado para a transmissão da Covid-19, segundo o mapa de risco do governo do Espírito Santo, terá programação de carnaval. A prefeitura do balneário espera receber 30 mil pessoas durante o fim de semana de festividades.

Ao contrário de cidades que cancelaram as festas para evitar aglomeração e o contágio do vírus, a cidade divulgou diversas atrações com shows de bandas regionais, mas, segundo a prefeitura, haverá fiscalização. Caixas e carros de som em locais públicos estão proibidos, informou o município.

“A cidade está pronta para receber os turistas, com estrutura para garantir a segurança, com ação conjunta da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, da Guarda Municipal e patrimonial, setor de mobilidade urbana e guarda vidas”, informou a prefeitura.

Os shows serão em cinco locais diferentes, incluindo a Praia Central, Lagoa do Siri, Praia da Boa Vista e da Barra. Os blocos carnavalescos também devem sair nas ruas – na Praça Central, na Praça Antônio Jacques Soares e nas ruas do entorno da Praça Antônio Jacques Soares.

Para a associação comercial do município, há uma boa expectativa econômica, mas sem esquecer os cuidados que a pandemia exige.

“A gente acredita que o pessoal das praias mais próximas virão para Marataízes. Todos os seguimentos devem se preparar com responsabilidade. Sabemos que estamos em pandemia e não queremos que o comércio feche de novo. Vai ter informativo pedindo que eles colaborem”, disse o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Marataízes, Cidauro Borguignon.

A prefeitura informou ainda que vai montar um esquema de vacinação, para turistas e moradores, de sexta-feira (25) até a terça-feira (1°), de 10h às 22h, na Praia Central.

ITAPEMIRIM

O município vizinho, Itapemirim , que também está em risco moderado no Mapa de Risco, decidiu nesta quinta-feira (24) que vai flexibilizar a realização de eventos. Os definições devem ser divulgadas, segundo assessoria, durante a tarde.