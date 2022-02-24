Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mapa de risco

Em risco moderado, Marataízes mantém programação de carnaval

Shows acontecerão em cinco pontos do balneário, que espera receber 30 mil pessoas durante o fim de semana de festividades. Prefeitura promete fiscalização

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 13:35

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

24 fev 2022 às 13:35
Especial Publicitário Prefeitura de Marataízes
Praia Central em Marataízes terá ponto de vacinação  Crédito: Prefeitura de Marataízes
O município de Marataízes, mesmo no risco moderado para a transmissão da Covid-19, segundo o mapa de risco do governo do Espírito Santo, terá programação de carnaval. A prefeitura do balneário espera receber 30 mil pessoas durante o fim de semana de festividades.
Ao contrário de cidades que cancelaram as festas para evitar aglomeração e o contágio do vírus, a cidade divulgou diversas atrações com shows de bandas regionais, mas, segundo a prefeitura, haverá fiscalização. Caixas e carros de som em locais públicos estão proibidos, informou o município.
“A cidade está pronta para receber os turistas, com estrutura para garantir a segurança, com ação conjunta da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, da Guarda Municipal e patrimonial, setor de mobilidade urbana e guarda vidas”, informou a prefeitura. 
Os shows serão em cinco locais diferentes, incluindo a Praia Central, Lagoa do Siri, Praia da Boa Vista e da Barra. Os blocos carnavalescos também devem sair nas ruas – na Praça Central, na Praça Antônio Jacques Soares e nas ruas do entorno da Praça Antônio Jacques Soares.
Para a associação comercial do município, há uma boa expectativa econômica, mas sem esquecer os cuidados que a pandemia exige.
“A gente acredita que o pessoal das praias mais próximas virão para Marataízes. Todos os seguimentos devem se preparar com responsabilidade. Sabemos que estamos em pandemia e não queremos que o comércio feche de novo. Vai ter informativo pedindo que eles colaborem”, disse o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Marataízes, Cidauro Borguignon.
A prefeitura informou ainda que vai montar um esquema de vacinação, para turistas e moradores, de sexta-feira (25) até a terça-feira (1°), de 10h às 22h, na Praia Central.

ITAPEMIRIM

O município vizinho, Itapemirim, que também está em risco moderado no Mapa de Risco, decidiu nesta quinta-feira (24) que vai flexibilizar a realização de eventos. Os definições devem ser divulgadas, segundo assessoria, durante a tarde. 
Em risco moderado, Marataízes mantém programação de carnaval

Veja Também

"É para o bem de todos", diz Beto Kauê sobre carnaval cancelado em Piúma

Carnaval não é feriado: entenda como ficam as folgas no trabalho sem as festas

O que funciona durante o período de carnaval na Grande Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carnaval litoral Marataízes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados