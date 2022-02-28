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Nova Carapina II

Mãe deixa quatro filhos sozinhos e sem comida por dias na Serra

A irmã mais velha, de 10 anos, estava responsável pelos mais novos, de 3, 4 e 6 anos. No início de 2020, mulher teve os filhos retirados de sua tutela pelo mesmo motivo

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 11:25

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

28 fev 2022 às 11:25
Quatro crianças foram deixadas trancadas em casa pela mãe, sem comida, durante vários dias na Serra. O Conselho Tutelar foi acionado pela Polícia Militar para atender à ocorrência no bairro Nova Carapina II após denúncia anônima no último sábado (26).
A Secretaria de Assistência Social do município informou, por meio de nota, que foi averiguado que a irmã mais velha, de 10 anos, estava responsável pelos mais novos, de 3, 4 e 6 anos, e todos não comiam havia dias.
Viatura da Polícia Militar
Viatura da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva
Ainda segundo a pasta, a mãe das crianças, que saiu de casa com a quinta filha de poucas semanas de vida, não foi localizada.
“O pai da menina de 10 anos, após ser acionado pelo Conselho Tutelar, foi ao local e levou a filha para a casa onde mora com a companheira. As outras crianças foram alimentadas e encaminhadas a uma instituição de acolhimento, onde ficarão até que o Juizado da Infância defina a situação dos menores.”
A Polícia Militar registrou Boletim de Ocorrência por abandono de incapaz contra a mãe das crianças, que no início de 2020 teve os filhos retirados de sua tutela pelo mesmo motivo.
“Na ocasião, os menores foram reintegrados à família, sob a guarda da avó materna, que posteriormente, sem o conhecimento da Justiça, devolveu os netos à mãe”, informou a Secretaria de Assistência Social da Serra.

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