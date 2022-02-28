Mãe deixa quatro filhos sozinhos e sem comida por dias na Serra

Quatro crianças foram deixadas trancadas em casa pela mãe, sem comida, durante vários dias na Serra . O Conselho Tutelar foi acionado pela Polícia Militar para atender à ocorrência no bairro Nova Carapina II após denúncia anônima no último sábado (26).

A Secretaria de Assistência Social do município informou, por meio de nota, que foi averiguado que a irmã mais velha, de 10 anos, estava responsável pelos mais novos, de 3, 4 e 6 anos, e todos não comiam havia dias.

Viatura da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva

Ainda segundo a pasta, a mãe das crianças, que saiu de casa com a quinta filha de poucas semanas de vida, não foi localizada.

“O pai da menina de 10 anos, após ser acionado pelo Conselho Tutelar, foi ao local e levou a filha para a casa onde mora com a companheira. As outras crianças foram alimentadas e encaminhadas a uma instituição de acolhimento, onde ficarão até que o Juizado da Infância defina a situação dos menores.”

A Polícia Militar registrou Boletim de Ocorrência por abandono de incapaz contra a mãe das crianças, que no início de 2020 teve os filhos retirados de sua tutela pelo mesmo motivo.