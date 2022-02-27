Família pede ajuda para encontrar criança que desapareceu na Serra

Renato Borges dos Santos Nunes, 10 anos, está desaparecido desde sexta-feira (25) Crédito: Reprodução/Acervo da Família

Atualização Após a publicação da reportagem, nesta quarta-feira (2), a tia de um dos meninos informou que eles foram encontrados em Fundão. Ainda sem muitas informações, no fim da manhã, a família seguia para o local.

Um menino de 10 anos está desaparecido desde o final da tarde de sexta-feira (25) no bairro Feu Rosa, na Serra . Segundo familiares, Renato Borges dos Santos Nunes foi visto pela última vez andando de bicicleta na região.

A tia do garoto, Alessandra Borges dos Santos, conta que Renato não tem costume de dormir fora de casa nem de sair sem avisar. A família registrou boletim de ocorrência na Delegacia Regional do município.

“Ele voltou da escola e pediu à mãe para cortar o cabelo em um estabelecimento que fica na rua de casa. Depois disso, ele pegou a bicicleta e saiu. Nos disseram que o viram na Praia de Jacaraípe na companhia de um amigo de 12 anos, que também está sumido”, relata.

A mãe e as irmãs da criança estão aflitas por notícias. Alessandra conta que elas estão sem dormir e comer e que não param de procurar Renato pelas redondezas. “Minha irmã não sabe mais o que fazer. Não sabemos se ele está na casa de alguém ou com medo de voltar”, finaliza.