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Desaparecidos

Família pede ajuda para encontrar criança que desapareceu na Serra

Renato tem 10 anos e foi visto pela última vez andando de bicicleta na região de Feu Rosa

Publicado em 27 de Fevereiro de 2022 às 14:55

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

27 fev 2022 às 14:55
Renato Borges dos Santos Nunes, 10 anos, está desaparecido desde sexta-feira (25)
Renato Borges dos Santos Nunes, 10 anos, está desaparecido desde sexta-feira (25) Crédito: Reprodução/Acervo da Família

Atualização

02/03/2022 - 12:43
Após a publicação da reportagem, nesta quarta-feira (2), a tia de um dos meninos informou que eles foram encontrados em Fundão. Ainda sem muitas informações, no fim da manhã, a família seguia para o local. 
Um menino de 10 anos está desaparecido desde o final da tarde de sexta-feira (25) no bairro Feu Rosa, na Serra. Segundo familiares, Renato Borges dos Santos Nunes foi visto pela última vez andando de bicicleta na região.
A tia do garoto, Alessandra Borges dos Santos, conta que Renato não tem costume de dormir fora de casa nem de sair sem avisar. A família registrou boletim de ocorrência na Delegacia Regional do município.
“Ele voltou da escola e pediu à mãe para cortar o cabelo em um estabelecimento que fica na rua de casa. Depois disso, ele pegou a bicicleta e saiu. Nos disseram que o viram na Praia de Jacaraípe na companhia de um amigo de 12 anos, que também está sumido”, relata.
A mãe e as irmãs da criança estão aflitas por notícias. Alessandra conta que elas estão sem dormir e comer e que não param de procurar Renato pelas redondezas. “Minha irmã não sabe mais o que fazer. Não sabemos se ele está na casa de alguém ou com medo de voltar”, finaliza.
Quem tiver informações pode acionar a polícia por meio do Disque-Denúncia, por meio do número 181. A ligação é gratuita e o siglo garantido

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