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Carnaval em São Mateus

Após levar empurrão, homem atira em festa e deixa mulher ferida em Guriri

Crime ocorreu depois que o autor dos disparos, um homem de 24 anos, foi empurrado. Ele tentou fugir, mas acabou preso pela polícia

Publicado em 26 de Fevereiro de 2022 às 19:35

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

26 fev 2022 às 19:35
Uma mulher de 25 anos ficou ferida nas costas quando um homem de 24 anos começou a atirar em uma festa de carnaval no balneário de Guriri, em São Mateus, no Norte do Estado, na madrugada deste sábado (26). Segundo a Polícia Militar (PM), o rapaz cometeu o crime para se vingar depois de ter sido empurrado durante as comemorações. Ele tentou fugir, mas acabou detido.  
Tiroteio em festa de carnaval de Guriri deixa uma pessoa ferida
Durante a ocorrência, a Polícia Militar apreendeu uma pistola, munições, dinheiro e outros objetos Crédito: Divulgação \ Polícia Militar
A PM explicou que fazia o policiamento na praça de Guriri quando ocorreram diversos disparos de arma de fogo. “Ao chegarmos no local, percebemos uma pessoa alvejada caída no chão e uma armada tentando fugir”, informou a polícia.
Segundo as autoridades, o jovem tentou se livrar de uma pistola calibre 380 durante a fuga, mas a arma foi recolhida por um policial.
Entre os materiais que foram apreendidos, além da pistola, estavam 16 munições do mesmo calibre, R$ 300,00 em espécie, um relógio dourado, um cordão dourado e um coldre preto.
A vítima de 25 anos , que levou os tiros nas costas, foi socorrida pela ambulância local e levada ao Hospital Dr. Roberto Silvares. Ela estava consciente e não corria risco de morte, de acordo com a PM.

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