Após levar empurrão, homem atira em festa e deixa mulher ferida em Guriri

Uma mulher de 25 anos ficou ferida nas costas quando um homem de 24 anos começou a atirar em uma festa de carnaval no balneário de Guriri, em São Mateus , no Norte do Estado , na madrugada deste sábado (26). Segundo a Polícia Militar (PM), o rapaz cometeu o crime para se vingar depois de ter sido empurrado durante as comemorações. Ele tentou fugir, mas acabou detido.

Durante a ocorrência, a Polícia Militar apreendeu uma pistola, munições, dinheiro e outros objetos Crédito: Divulgação \ Polícia Militar

A PM explicou que fazia o policiamento na praça de Guriri quando ocorreram diversos disparos de arma de fogo. “Ao chegarmos no local, percebemos uma pessoa alvejada caída no chão e uma armada tentando fugir”, informou a polícia.

Segundo as autoridades, o jovem tentou se livrar de uma pistola calibre 380 durante a fuga, mas a arma foi recolhida por um policial.

Entre os materiais que foram apreendidos, além da pistola, estavam 16 munições do mesmo calibre, R$ 300,00 em espécie, um relógio dourado, um cordão dourado e um coldre preto.