Suspeito de matar jovem em frente a casa de shows em Guriri é preso

No dia do crime, um primo da vítima contou para a Polícia Militar que ouviu barulho de disparos de arma de fogo e, quando conseguiu sair do local, viu uma aglomeração e um corpo caído no chão. Quando se aproximou, percebeu que se tratava do seu primo. Ele ainda pegou o carro para socorrer a vítima, mas, após andar alguns metros, notou que o jovem já estava sem vida.

As investigações realizadas pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus apontam que o suspeito chegou a ser retirado pelos seguranças da casa de show, mas o motivo não foi divulgado. Após isso, o homem aguardou a vítima sair e o surpreendeu, desferindo disparos de arma de fogo.

Na casa em que o suspeito estava, nada de ilícito foi encontrado. Entretanto, os policiais encontraram uma arma na residência da namorada dele, no interior de Pinheiros.

“Durante a ação, encontramos, dentro da residência, uma arma de fogo modelo THC 9 mm e dois carregadores, dez munições 9mm em um blister e mais dois carregadores 9 mm municiados”, conta o delegado responsável pelas investigações, José Eustáquio.

Matériais apreendidos na casa da namorada do suspeito. Crédito: Policia Civil

O suspeito e a namorada dele foram encaminhados à Delegacia Regional de São Mateus, onde foi cumprido o mandado de prisão contra ele. A mulher foi autuada por posse ilegal de munições e foi liberada, após pagar a fiança arbitrada pela autoridade policial.