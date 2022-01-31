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Prisão em Pinheiros

Suspeito de matar jovem em frente a casa de shows em Guriri é preso

Crime aconteceu no dia 22 de janeiro, em São Mateus. Rapaz de 18 anos estava saindo do estabelecimento para pegar o carro que estava em um estacionamento quando foi morto a tiros

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 15:50

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

31 jan 2022 às 15:50
Um homem de 25 anos foi preso suspeito de ter assassinado a tiros um jovem de 28 anos em frente a uma casa de shows na praia de Guriri, em São Mateus, no Norte do Estado, no último dia 22. A prisão ocorreu no Centro de Pinheiros, na manhã da última sexta-feira (28), mas foi divulgada pela Polícia Civil somente nesta segunda-feira (31). A identidade da vítima e do detido não foram divulgados.
No dia do crime, um primo da vítima contou para a Polícia Militar que ouviu barulho de disparos de arma de fogo e, quando conseguiu sair do local, viu uma aglomeração e um corpo caído no chão. Quando se aproximou, percebeu que se tratava do seu primo. Ele ainda pegou o carro para socorrer a vítima, mas, após andar alguns metros, notou que o jovem já estava sem vida.
As investigações realizadas pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus apontam que o suspeito chegou a ser retirado pelos seguranças da casa de show, mas o motivo não foi divulgado. Após isso, o homem aguardou a vítima sair e o surpreendeu, desferindo disparos de arma de fogo.

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Na casa em que o suspeito estava, nada de ilícito foi encontrado. Entretanto, os policiais encontraram uma arma na residência da namorada dele, no interior de Pinheiros.
“Durante a ação, encontramos, dentro da residência, uma arma de fogo modelo THC 9 mm e dois carregadores, dez munições 9mm em um blister e mais dois carregadores 9 mm municiados”, conta o delegado responsável pelas investigações, José Eustáquio.
Matériais apreendidos na casa da namorada do suspeito.
Matériais apreendidos na casa da namorada do suspeito. Crédito: Policia Civil
O suspeito e a namorada dele foram encaminhados à Delegacia Regional de São Mateus, onde foi cumprido o mandado de prisão contra ele. A mulher foi autuada por posse ilegal de munições e foi liberada, após pagar a fiança arbitrada pela autoridade policial.
O investigado tinha o documento da arma e permissão para posse. Ele foi encaminhado ao Sistema Prisional.

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