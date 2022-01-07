Ruben Breta, de 20 anos, morreu após sofrer diversos tiros em Guriri Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Your browser does not support the audio element. Identificado jovem assassinado a tiros na Praia de Guriri

O jovem morto a tiros na Praia de Guriri, em São Mateus, no Norte do Estado, nesta quinta-feira (6) , foi identificado como Ruben Breta, de 20 anos. Segundo testemunhas, a vítima teria entrado em uma discussão com um homem na praia e, em determinado momento, deu uma cadeirada no indivíduo, que sacou a arma, realizou diversos disparos e fugiu do local em um carro Hyundai Tucson.

A mãe de Ruben compareceu ao local e relatou para os policiais que o filho era usuário de drogas e, por isso, temia pela vida dele. A vítima possuía histórico criminal por danos contra o patrimônio e posse de entorpecentes. Em uma bolsa encontrada com o jovem havia uma porção de maconha, segundo a PM.

Polícia Militar realizou buscas, mas não conseguiu localizar quem atirou. A Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus investiga o caso e teve acesso a um vídeo que mostra o suspeito, de camisa amarela, correndo em direção ao veículo. A imagem é utilizada pela Polícia Civil para tentar encontrar o homem.

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Segundo a Polícia Civil, até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.