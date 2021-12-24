Daniel da Açaí exonera mais de 300 servidores em São Mateus

"O prefeito Daniel Santana retornou oficialmente ao seu Gabinete na manhã desta quinta-feira (23). A primeira ação do dia foi uma conversa com a população que fazia fila para abraçá-lo, tirar selfies, desejar um bom retorno e levar demandas, que nunca foram tantas. Na primeira entrevista do dia, Daniel Santana agradeceu às orações pelo seu retorno e demonstrou a determinação em revogar o Decreto que prevê recesso de fim de ano. O prefeito destacou: 'A Periferia está de volta à prefeitura' e 'Para ser prefeito tem que ter o voto do povo e o apoio popular. O voto do povo tem que ser respeitado, e temos honrado cada voto que tivemos nas urnas.' Sobre as acusações afirma que provará sua inocência: 'Estamos tranquilos quanto a isso. A Justiça está fazendo a parte dela e nós estamos fazendo a nossa, que é esclarecer tudo, com total transparência. Para se ter uma ideia, nenhum secretário da minha gestão foi indiciado. E cada secretário é ordenador das despesas de sua pasta'. Ainda pela manhã, Daniel Santana recebeu visitas oficiais do assessor especial do Governo do Estado, Arthur dos Santos, dos vereadores Paulinho Fundão (presidente da Câmara), Kácio Mendes e Cristiano Balanga, e da vereadora Ciety. Para esta quinta e sexta-feira estão previstas várias reuniões de trabalho para definir sobre a força tarefa para realizar serviços emergenciais no Município.