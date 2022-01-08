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Norte do ES

Preso suspeito de matar jovem a tiros na Praia de Guriri, em São Mateus

Vítima foi atingida por diversos tiros na praia, nesta quinta-feira (6). Polícia Civil teve acesso a vídeo que mostra fuga do suspeito de ter cometido o assassinato
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

08 jan 2022 às 10:46

Publicado em 08 de Janeiro de 2022 às 10:46

Homem é morto a tiros em praia de Guriri, em São Mateus.
Jovem é morto a tiros na Praia de Guriri, em São Mateus Crédito: Leitor | A Gazeta
Um homem de 31 anos, identificado como Daniel de Melo Barbosa, suspeito de ter matado um jovem a tiros na Praia de Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na quinta-feira (6), foi preso na noite desta sexta-feira (7), no distrito de Barra Nova, no mesmo município.
Após o crime, a Polícia Civil teve acesso a um vídeo (veja abaixo) que mostra o suspeito de ter cometido o assassinato fugindo em direção a um veículo Hyundai Tucson. As imagens foram usadas nas investigações.
Segundo informações da Polícia Militar, após levantamentos realizados pela equipe do Serviço Reservado do 13º Batalhão, foi descoberto que o suspeito estava se escondendo em uma residência em Barra Nova.
No local, ele foi preso pelos agentes, que também encontraram R$ 700 em espécie, uma porção grande de maconha e dois celulares, além do veículo Hyundai Tucson utilizado no dia do crime, segundo as investigações da polícia. A arma de fogo usada para assassinar Ruben Breta, de 20 anos, não foi encontrada.
Um segundo homem também foi detido por ter cedido a casa para que o suspeito pudesse se esconder. Eles foram encaminhados à Delegacia Regional de São Mateus. A polícia não divulgou o nome dos suspeitos.

RELEMBRE O CRIME

Um jovem foi morto durante um tiroteio na tarde de quinta-feira (6) na praia de Guriri, em São Mateus, no Norte do Estado. Segundo testemunhas, a motivação do crime seria uma discussão que a vítima, identificada como Ruben Berta, de 20 anos, teve na praia.
Em determinado momento, o jovem teria dado uma cadeirada no indivíduo, que sacou a arma, realizou diversos disparos e depois fugiu em um veículo, modelo Hyundai Tucson.
A mãe de Ruben compareceu ao local e relatou para os policiais que o filho era usuário de drogas e, por isso, temia pela vida dele. A vítima possuía histórico criminal por danos contra o patrimônio e posse de entorpecentes. Em uma bolsa encontrada com o jovem havia uma porção de maconha, segundo a PM.

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Atualização

08/01/2022 - 11:30
Após a publicação da reportagem, a Polícia Civil informou que o suspeito preso tem 31 anos, e não 21 anos como havia informado anteriormente a corporação, e também passou a identidade do homem para a reportagem da TV Gazeta Norte. O texto foi atualizado.

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