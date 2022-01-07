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Confessou o crime

Jovem é preso suspeito de matar o próprio pai em Pinheiros

Suspeito confessou ter matado o pai, Enivaldo Ribeiro de Souza, e disse que teve a ajuda de um comparsa — que também foi preso — para enterrar a arma do crime
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

07 jan 2022 às 20:18

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 20:18

Dois jovens, um de 18 e outro de 21 anos, foram presos na tarde desta sexta-feira (7) em Pinheiros, no Norte do Estado. Eles são suspeitos de matar a tiros o produtor rural Enivaldo Ribeiro de Souza, 42 anos, pai do rapaz mais velho. O crime aconteceu no dia 28 de dezembro.
Segundo a Polícia Civil, na delegacia, o jovem de 21 anos confessou ter matado o próprio pai e pedido ao comparsa para enterrar a arma do crime. A corporação não informou os nomes dos suspeitos.
A arma que foi enterrada pelo suspeito de 18 anos, foi localizada em uma propriedade rural próxima do local do crime
Arma usada no crime foi enterrada pelo suspeito de 18 anos e localizada em uma propriedade rural  Crédito: Divulgação | Polícia Militar
No dia do crime, a Enivaldo teve uma desavença com outro produtor rural devido a uma concessão de um terreno para plantio de café e marcou uma reunião na própria propriedade. Ele foi visto pela última vez por volta das 17h do dia do crime conversando com o filho na fazenda. Depois, não atendeu mais as ligações da família e dos amigos.
Polícia Militar e a família iniciaram as buscas pelo homem. O corpo de Enivaldo foi encontrado no dia seguinte, com uma marca de tiro na nuca, em uma propriedade próxima ao local onde ele foi visto pela última vez.
“Após a ocorrência do crime as investigações foram iniciadas e indicavam duas linhas de supostas motivações: uma desavença da vítima com um produtor rural no dia do crime ou crime passional. Com os depoimentos dos familiares da vítima foram percebidas algumas incoerências das informações prestadas pelo filho, o que aumentou a suspeita de crime passional”, informou o delegado de Polícia Civil de Pinheiros, Eduardo Pimenta Mota.
Na tarde desta sexta-feira, ao ser detido e encaminhado para a delegacia do município, o jovem de 21 anos foi confrontado pelas provas obtidas durante as investigações e confessou o crime. A arma que foi enterrada pelo outro suspeito de 18 anos, foi localizada em uma propriedade rural próxima do local do crime, e apreendida pela Polícia Civil.
A corporação informou que os dois foram autuados na Delegacia de Pinheiros e encaminhados para a Delegacia Regional de Nova Venécia, onde serão transportados para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte.

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