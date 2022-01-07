Homem é morto a tiros no dia do próprio aniversário em Vila Velha

Morto no dia do próprio aniversário, um homem que completava 34 anos nesta sexta-feira (7) foi assassinado a tiros no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha, durante a tarde. Conforme apurado pela TV Gazeta, ele foi identificado como Márcio Gabriel da Rocha Durval.
Um vídeo enviado por leitor de A Gazeta mostra o corpo dele coberto com o que parece ser um lençol, perto de um cruzamento da região. Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 16h30. "O homem foi alvejado e teve o óbito confirmado no local", afirmou.
Segundo apuração do repórter Caique Verli feita junto à corporação, Márcio tinha passagem por roubo e foi morto na Avenida Jacinto Admiral. A dinâmica e a motivação do crime não foram esclarecidas. Tampouco algum suspeito do homicídio foi detido até o início desta noite.
Em nota enviada na manhã de sábado (8), a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. O corpo da vítima havia sido encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
Atualização
10/10/2022 - 1:20
A Polícia Civil enviou uma nota sobre o caso por volta das 10h de sábado (8), informando que o caso está sendo investigado. O texto foi atualizado com o posicionamento da corporação.