Homem é morto a tiros no dia do próprio aniversário em Vila Velha

Corpo de Márcio aparece coberto, no centro da imagem. Em volta, pessoas que passavam pela região de Jardim Marilândia e policiais militares

Segundo apuração do repórter Caique Verli feita junto à corporação, Márcio tinha passagem por roubo e foi morto na Avenida Jacinto Admiral. A dinâmica e a motivação do crime não foram esclarecidas. Tampouco algum suspeito do homicídio foi detido até o início desta noite.