Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Maruípe

Vídeo: viatura da PM capota após perseguição a suspeitos em Vitória

Acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira (7) no bairro Maruípe; os suspeitos fugiram e um policial ficou ferido sem gravidade
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

07 jan 2022 às 17:23

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 17:23

Uma viatura da Polícia Militar capotou na tarde desta sexta-feira (7), na Avenida Maruípe, em Vitória, após uma perseguição a suspeitos que estavam em um veículo com restrição de furto e roubo. 
Segundo a corporação, foi durante patrulhamento pelo bairro Maruípe que uma guarnição se deparou com um veículo, modelo Toyota Corolla, com restrição de furto e roubo trafegando pela região. Foi dada ordem de parada, mas os suspeitos desobedeceram e fugiram.
Os policiais iniciaram a perseguição, que terminou perto da pracinha do bairro, onde a viatura bateu contra outro veículo e capotou.
Em nota, a PM informou que os suspeitos abandonaram o carro roubado e fugiram a pé em direção ao bairro Bonfim, não sendo mais localizados. Um policial ficou ferido e foi socorrido, sem ferimentos graves, para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) de Vitória.

Veja Também

Mais de 450 maços de cigarros contrabandeados são apreendidos no ES

Mulher tem carro roubado e é atropelada por bandido em Vila Velha

Identificado jovem assassinado a tiros na Praia de Guriri

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Vitória (ES) Bairro Maruípe Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Berinjela: 7 receitas fáceis e saborosas para variar o cardápio
Imagem de destaque
Imposto de Renda: golpe usa falsas pendências para enganar vítimas
Imagem de destaque
Obras de duplicação na BR 101 avançam em mais 10 km no Norte do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados