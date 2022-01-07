Vídeo: viatura da PM capota após perseguição a suspeitos em Vitória

Uma viatura da Polícia Militar capotou na tarde desta sexta-feira (7), na Avenida Maruípe, em Vitória, após uma perseguição a suspeitos que estavam em um veículo com restrição de furto e roubo.
Segundo a corporação, foi durante patrulhamento pelo bairro Maruípe que uma guarnição se deparou com um veículo, modelo Toyota Corolla, com restrição de furto e roubo trafegando pela região. Foi dada ordem de parada, mas os suspeitos desobedeceram e fugiram.
Os policiais iniciaram a perseguição, que terminou perto da pracinha do bairro, onde a viatura bateu contra outro veículo e capotou.
Em nota, a PM informou que os suspeitos abandonaram o carro roubado e fugiram a pé em direção ao bairro Bonfim, não sendo mais localizados. Um policial ficou ferido e foi socorrido, sem ferimentos graves, para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) de Vitória.