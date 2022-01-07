Vídeo: viatura da PM capota após perseguição a suspeitos em Vitória

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Uma viatura da Polícia Militar capotou na tarde desta sexta-feira (7), na Avenida Maruípe, em Vitória , após uma perseguição a suspeitos que estavam em um veículo com restrição de furto e roubo.

Segundo a corporação, foi durante patrulhamento pelo bairro Maruípe que uma guarnição se deparou com um veículo, modelo Toyota Corolla, com restrição de furto e roubo trafegando pela região. Foi dada ordem de parada, mas os suspeitos desobedeceram e fugiram.

Os policiais iniciaram a perseguição, que terminou perto da pracinha do bairro, onde a viatura bateu contra outro veículo e capotou.