Mulher tem carro roubado e é atropelada por bandido em Vila Velha

Ela relatou ainda que reagiu e conseguiu se jogar para fora do carro, momento em que o suspeito assumiu a direção do carro e passou por cima das pernas dela.

"A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", informou em nota.