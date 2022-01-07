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Violência

Mulher tem carro roubado e é atropelada por bandido em Vila Velha

Vítima relatou à Polícia Militar que conseguiu se jogar para fora do carro, momento em que o suspeito assumiu a direção do carro e passou por cima das pernas dela

Publicado em 

07 jan 2022 às 13:36

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 13:36

Delegacia Regional de Vila Velha, uma das mais movimentadas da Grande Vitória
Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi registrada a ocorrência Crédito: Arquivo AG
Uma mulher teve o veículo roubado na noite de quarta-feira (5), no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha. Além de ter o carro levado, ela  ainda foi atropelada pelo bandido. 
Segundo informações da Polícia Militar, a guarnição foi acionada por populares para verificar uma ocorrência de roubo na região. No local, os militares se depararam com uma mulher caída no chão, que relatou haver sido abordada por um indivíduo que, ao roubar seu carro, tentou obrigá-la entrar no veículo. 
Ela relatou ainda que reagiu e conseguiu se jogar para fora do carro, momento em que o suspeito assumiu a direção do carro e passou por cima das pernas dela.
A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada a um hospital particular do município. A Polícia Militar informou que buscas foram realizadas, mas nem o suspeito ou veículo foram localizados no momento do fato.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) e, até o momento, nenhum suspeito foi detido e o veículo não consta como recuperado.
"A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", informou em nota.

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