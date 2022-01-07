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Crime em setembro

Preso último suspeito de envolvimento em latrocínio na Serra

Crime ocorreu em setembro de 2021, em Vila Nova de Colares, Serra, e vitimou um homem de 35 anos que comercializava armas de fogo
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

07 jan 2022 às 11:54

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 11:54

Polícia Civil
Valdenilson Bandeira Oliveira, de 20 anos Crédito: Polícia Civil
O último suspeito de envolvimento em um latrocínio em setembro de 2021, no bairro Vila Nova de Colares, na Serra, foi preso. A prisão do jovem, identificado como Valdenilson Bandeira Oliveira, de 20 anos, ocorreu na última segunda-feira (3), no bairro Morada de Laranjeiras, também na Serra.
O detido é réu no processo relacionado ao caso e tinha mandado de prisão preventiva em aberto. Segundo as investigações conduzidas pela DHPP da Serra, ele foi um dos executores do latrocínio que vitimou um homem de 35 anos, no dia 22 de julho de 2021, em Vila Nova Colares.
O suspeito era o último envolvido no crime e ainda se encontrava foragido. No dia 4 de agosto de 2021, duas semanas após o ocorrido, um suspeito de 20 anos foi preso pela DHPP da Serra e, de acordo com as investigações, o crime foi o resultado de uma espécie de intercâmbio entre associações criminosas de Minas Gerais e do Espírito Santo.
“Este último suspeito preso faz parte de uma organização criminosa do bairro Vila Nova de Colares e já respondeu por tentativa de homicídio quando era menor de idade. O indivíduo preso em agosto do ano passado era foragido do Estado de Minas Gerais e membro de um grupo criminoso que atuava em Governador Valadares. Os dois se associaram para cometer o latrocínio”, explicou o adjunto da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa da Serra e responsável pelas investigações, delegado Daniel Fortes.
A apuração da DHPP da Serra concluiu que a vítima do latrocínio, de 35 anos, comercializava armas de fogo. Na data do crime, a vítima foi vender duas armas de fogo para traficantes do Bairro Vila Nova de Colares e, quando chegou ao local, foi morta por disparos de arma de fogo. Foram roubados da vítima as duas armas de fogo, uma quantia alta de dinheiro e o aparelho celular.
Ainda durante as investigações, outros três membros da organização criminosa de Minas Gerais foram presos na Serra, incluindo um homem de 24 anos, considerado o líder do grupo e, na época, um dos criminosos mais procurados da Justiça mineira.
*Com informações da PCES

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