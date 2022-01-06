Polícia alerta para ‘golpe do nudes’ que tem feito vítimas em cidade do ES

"Golpe do nudes" já fez cinco vítimas em Mimoso do Sul nos últimos dias, segundo a polícia Crédito: Freepik

Segundo a polícia, o golpe acontece nas redes sociais. Criminosos atraem homens mais velhos, utilizando fotos de mulheres jovens para chamar a atenção das vítimas, e iniciam uma conversa. Enquanto a conversa flui, eles passam a trocar fotos íntimas.

"Em seguida, o homem, vítima do golpe, passa a receber ligações dos supostos pais da jovem ou de falsos policiais civis, tanto agentes quanto delegados, que o acusam de pedofilia, sob a alegação de que as fotos são de uma criança ou adolescente. Na extorsão, os falsos familiares exigem valores para não denunciar à polícia ou se identificam como delegados, na tentativa de arquivar os supostos inquéritos" Romulo de Carvalho Neto - Titular da Delegacia de Mimoso do Sul

O titular da Delegacia de Mimoso do Sul, delegado Romulo de Carvalho Neto, contou que os criminosos usam várias maneiras para conseguir extorquir dinheiro das pessoas: se passam por policiais civis, usam falsas delegacias e até falsas vítimas menores de idade.

Na delegacia, algumas vítimas relataram que receberam mensagens de alguém se passando pelo próprio delegado, e usando uma foto dele, provavelmente obtida na internet. O caso foi registrado e comunicado à Corregedoria da Polícia Civil para poderem ser iniciadas investigações sobre quem usou indevidamente a imagem da autoridade policial.