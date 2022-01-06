Polícia alerta para ‘golpe do nudes’ que tem feito vítimas em cidade do ES

A Polícia Civil faz um alerta para o chamado "golpe do nudes", que tem feito vítimas em Mimoso do Sul, no Sul do Estado. Somente nos últimos dias, a delegacia do município registrou cinco ocorrências de pessoas que caíram no golpe e sofreram extorsão por parte dos criminosos, que residem em outros Estados.
Segundo a polícia, o golpe acontece nas redes sociais. Criminosos atraem homens mais velhos, utilizando fotos de mulheres jovens para chamar a atenção das vítimas, e iniciam uma conversa. Enquanto a conversa flui, eles passam a trocar fotos íntimas.
"Em seguida, o homem, vítima do golpe, passa a receber ligações dos supostos pais da jovem ou de falsos policiais civis, tanto agentes quanto delegados, que o acusam de pedofilia, sob a alegação de que as fotos são de uma criança ou adolescente. Na extorsão, os falsos familiares exigem valores para não denunciar à polícia ou se identificam como delegados, na tentativa de arquivar os supostos inquéritos"
O titular da Delegacia de Mimoso do Sul, delegado Romulo de Carvalho Neto, contou que os criminosos usam várias maneiras para conseguir extorquir dinheiro das pessoas: se passam por policiais civis, usam falsas delegacias e até falsas vítimas menores de idade.
Na delegacia, algumas vítimas relataram que receberam mensagens de alguém se passando pelo próprio delegado, e usando uma foto dele, provavelmente obtida na internet. O caso foi registrado e comunicado à Corregedoria da Polícia Civil para poderem ser iniciadas investigações sobre quem usou indevidamente a imagem da autoridade policial.
O delegado destaca ser preciso estar atento para não perder dinheiro. “A orientação é que a vítima não deposite nenhum valor na conta de qualquer pessoa que tente extorqui-la e que procure imediatamente uma delegacia de polícia para registrar a ocorrência. As pessoas também devem redobrar os cuidados na utilização de redes sociais, pois uma vez enviada uma fotografia, dificilmente poderá ser apagada da internet”, informou.
Esse tipo de golpe vem sendo registrado em várias regiões do Espírito Santo — como ocorreu em setembro de 2020, no Norte do Estado — e do Brasil. Em setembro de 2021, por exemplo, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul desmantelou uma quadrilha especializada nesse crime. Diante disso, os casos registrados em Mimoso do Sul serão encaminhados para a Polícia Civil do Rio Grande do Sul para serem incluídos na mesma investigação.