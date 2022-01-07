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Três detidos

Vídeos: acidente e apoio de helicóptero em perseguição de Vitória a Serra

Uma equipe da Guarda de Vitória percebeu, por meio da placa do veículo, que se tratava de um carro roubado e deu início à perseguição
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

06 jan 2022 às 21:00

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 21:00

Guarda
Notaer deu apoio à ação da Guarda de Vitória Crédito: Notaer
Três menores foram apreendidos com um carro roubado após perseguição feita pelos agentes da Guarda Municipal de Vitória. Durante a fuga, o veículo atingiu outros automóveis pelo caminho. O Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) deu apoio à ação.
De acordo com apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o carro usado pelos adolescentes tinha restrição de furto e roubo. Uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), da Guarda de Vitória, percebeu, por meio da placa, que se tratava de um veículo com restrições, e deu início à perseguição.
Em um dado momento, o veículo atravessou a orla de Camburi e entrou em uma rua sem saída no bairro Mata da Praia. Lá, colidiu com a viatura e com um carro que estava estacionado. Os suspeitos então fugiram pela Avenida Simão Nader, no sentido reta do aeroporto. Lá, segundo apuração da TV Gazeta, bateram em pelo menos outros cinco veículos.
Segundo informações da Guarda, a perseguição começou já na Avenida Fernando Ferrari. Foram encontrados R$ 217 em espécie, dispensados pelos menores na saída do veículo, que tinha restrição de roubo desde o último 9 de dezembro, um dia após o prazo final para entrega do carro, que tinha sido locado. A restrição e a ocorrência foram registradas em uma delegacia de Lagoa Santa (MG).
Os três menores foram apreendidos próximo a um hospital particular na região de Carapina, na Serra, e foram encaminhados à delegacia regional do município.

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