Dois homens são baleados após confusão no Terminal de Vila Velha Crédito: Foto leitor

Your browser does not support the audio element. Confusão no Terminal de Vila Velha termina com uma pessoa baleada

Uma pessoa foi baleada e outra sofreu uma coronhada depois de uma briga entre um policial penal (inspetor penitenciário) e dois usuários do Sistema Transcol dentro do Terminal de Vila Velha , na manhã desta sexta-feira (7). A motivação para a confusão seria o fato de dois rapazes estarem, supostamente, usando drogas dentro de um coletivo.

Inicialmente, na primeira versão desta matéria, havia a informação de que duas pessoas teriam sido baleadas, sendo uma delas de raspão na cabeça. Quando a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia Regional de Vila Velha, porém, a Polícia Militar explicou que, na verdade, o ferimento na cabeça de uma das pessoas foi causado por uma coronhada.

A confusão começou quando o policial penal viu dois homens que, segundo ele, entraram no coletivo falando palavrões e assustando as pessoas. Eles estariam escrevendo nas cadeiras e, quando se prepararam para acender um cigarro de maconha, o policial penal falou que os dois não poderiam fazer isso ali e pediu que a dupla descesse do veículo.

A briga continuou e, no Terminal de Vila Velha, os três começaram a se agredir. O policial penal disse à reportagem da TV Gazeta que foi ameaçado e que, por isso, sacou a arma e deu uma coronhada na cabeça de um dos homens. Em seguida, um tiro - que ainda não se sabe se foi acidental ou não - foi disparado e acertou a perna de outro homem, que não estava envolvido na briga.

As vítimas foram socorridas por uma ambulância do Samu e levadas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (São Lucas), em Vitória. A equipe médica garantiu à reportagem da TV Gazeta que ambos estão lúcidos e estáveis.

Um dos homens acusados pelo policial penal de estar usando drogas no coletivo conversou com a reportagem da TV Gazeta e afirmou que não estava usando entorpecentes. Ele disse que os dois estavam apenas com canetas escrevendo nos bancos do veículo.

O QUE DIZ A CETURB

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb/ES) informou, em nota, que informações preliminares dão conta de que um homem acendeu um cigarro de maconha dentro do ônibus da linha 526 e um outro homem, que seria agente da Secretaria de Justiça do Estado (Sejus) e estava armado, o abordou e fez com que ele descesse do ônibus.

Conforme a Ceturb, na plataforma, o rapaz tentou pegar a arma do outro, que disparou acertando a perna de um usuário. A polícia e o Samu foram acionados. O rapaz foi preso e a vítima foi socorrida.

O QUE DIZ A SEJUS

A Secretaria de Justiça do Estado (Sejus) comunicou que um inspetor penitenciário fez uma abordagem a um homem dentro de um coletivo para identificar o uso de drogas. De acordo com a pasta, o inspetor foi agredido e ameaçado e houve um disparo de arma de fogo - que a pasta não elucidou se foi acidental ou não.

O inspetor foi levado à Delegacia de Vila Velha. A Sejus explicitou que a Corregedoria da pasta vai acompanhar o caso.