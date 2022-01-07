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Briga

Confusão no Terminal de Vila Velha termina com uma pessoa baleada

Dois usuários do Transcol foram acusados por um policial penal de estarem usando drogas em um ônibus, o que motivou a briga. Um dos homens levou uma coronhada e, o outro, que não estava envolvido na confusão, foi baleado na perna
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

07 jan 2022 às 07:57

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 07:57

Dois homens são baleados após confusão no Terminal de Vila Velha
Dois homens são baleados após confusão no Terminal de Vila Velha Crédito: Foto leitor
Confusão no Terminal de Vila Velha termina com uma pessoa baleada
Uma pessoa foi baleada e outra sofreu uma coronhada depois de uma briga entre um policial penal (inspetor penitenciário) e dois usuários do Sistema Transcol dentro do Terminal de Vila Velha, na manhã desta sexta-feira (7). A motivação para a confusão seria o fato de dois rapazes estarem, supostamente, usando drogas dentro de um coletivo.
Inicialmente, na primeira versão desta matéria, havia a informação de que duas pessoas teriam sido baleadas, sendo uma delas de raspão na cabeça. Quando a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia Regional de Vila Velha, porém, a Polícia Militar explicou que, na verdade, o ferimento na cabeça de uma das pessoas foi causado por uma coronhada.
A confusão começou quando o policial penal viu dois homens que, segundo ele, entraram no coletivo falando palavrões e assustando as pessoas. Eles estariam escrevendo nas cadeiras e, quando se prepararam para acender um cigarro de maconha,  o policial penal falou que os dois não poderiam fazer isso ali e pediu que a dupla descesse do veículo.
A briga continuou e, no Terminal de Vila Velha, os três começaram a se agredir. O policial penal disse à reportagem da TV Gazeta que foi ameaçado e que, por isso, sacou a arma e deu uma coronhada na cabeça de um dos homens. Em seguida, um tiro - que ainda não se sabe se foi acidental ou não - foi disparado e acertou a perna de outro homem, que não estava envolvido na briga.
As vítimas foram socorridas por uma ambulância do Samu e levadas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (São Lucas), em Vitória. A equipe médica garantiu à reportagem da TV Gazeta que ambos estão lúcidos e estáveis.
Um dos homens acusados pelo policial penal de estar usando drogas no coletivo conversou com a reportagem da TV Gazeta e afirmou que não estava usando entorpecentes. Ele disse que os dois estavam apenas com canetas escrevendo nos bancos do veículo.

O QUE DIZ A CETURB

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb/ES) informou, em nota, que informações preliminares dão conta de que um homem acendeu um cigarro de maconha dentro do ônibus da linha 526 e um outro homem, que seria agente da Secretaria de Justiça do Estado (Sejus) e estava armado, o abordou e fez com que ele descesse do ônibus.
Conforme a Ceturb, na plataforma, o rapaz tentou pegar a arma do outro, que disparou acertando a perna de um usuário. A polícia e o Samu foram acionados. O rapaz foi preso e a vítima foi socorrida.

O QUE DIZ A SEJUS

A Secretaria de Justiça do Estado (Sejus) comunicou que um inspetor penitenciário fez uma abordagem a um homem dentro de um coletivo para identificar o uso de drogas. De acordo com a pasta, o inspetor foi agredido e ameaçado e houve um disparo de arma de fogo - que a pasta não elucidou se foi acidental ou não.
O inspetor foi levado à Delegacia de Vila Velha. A Sejus explicitou que a Corregedoria da pasta vai acompanhar o caso.

Correção

07/01/2022 - 11:09
Inicialmente, quando a matéria foi publicada, a informação era de que duas pessoas tinham sido baleadas durante a confusão. Posteriormente, na delegacia, a  polícia retificou a informação dizendo que apenas uma pessoa foi baleada. O texto e o título foram corrigidos.

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