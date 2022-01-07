Polícia apreende 12 kg de maconha dentro de manilha em Anchieta

De acordo com a Polícia Militar, o local é conhecido como ponto de tráfico, com diversas denúncias. “Por desconfiança dos policiais, durante o patrulhamento resolveram empenhar o cão de faro, que conseguiu identificar o local exato de esconderijo da droga”, disse o major Valter, comandante da 10ª Cia Independente.

Toda a droga foi localizada pelo cão farejador. Em um primeiro ponto foram encontrados 12 buchas de maconha. E, um segundo local estavam 18 pinos de cocaína e, no terceiro ponto e dentro da manilha de concreto, estavam 24 tabletes de maconha e outros materiais. Os tabletes foram pesados e totalizaram 12 kg. O material apreendido foi encaminhado para a 5ª Regional de Guarapari. Caso será investigado pela delegacia de Anchieta