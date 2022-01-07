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Repressão

Polícia apreende 12 kg de maconha dentro de manilha em Anchieta

Toda a droga foi localizada pelo cão farejador
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

07 jan 2022 às 12:04

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 12:04

Polícia apreende 12 kg de maconha em Anchieta
Polícia apreende 12 kg de maconha em Anchieta Crédito: Divulgação - Polícia Militar
Uma grande quantidade de maconha foi apreendida pela Força Tática da  Polícia Militar, na noite desta quinta-feira (06), nas proximidades de um campo de futebol na localidade de Maimbá, em Anchieta, no litoral Sul. 
De acordo com a Polícia Militar, o local é conhecido como ponto de tráfico, com diversas denúncias. “Por desconfiança dos policiais, durante o patrulhamento resolveram empenhar o cão de faro, que conseguiu identificar o local exato de esconderijo da droga”, disse o major Valter, comandante da 10ª Cia Independente.
Toda a droga foi localizada pelo cão farejador. Em um primeiro ponto foram encontrados 12 buchas de maconha. E, um segundo local estavam 18 pinos de cocaína e, no terceiro ponto e dentro da manilha de concreto, estavam 24 tabletes de maconha e outros materiais. Os tabletes foram pesados e totalizaram 12 kg.  O material apreendido foi encaminhado para a 5ª Regional de Guarapari. Caso será investigado pela delegacia de Anchieta

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