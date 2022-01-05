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Morte em estrada

Moto sai da pista e motociclista morre às margens da BR 101, em Anchieta

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o piloto seguia pela rodovia, mas ao passar pelo trecho de Jabaquara, perdeu o controle, saiu da pista e morreu. Acidente ocorreu pouco antes das 7h desta quarta (5)
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

05 jan 2022 às 10:58

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 10:58

Um motociclista morreu após um acidente ocorrido na manhã desta quarta-feira (5), no km 335, da BR 101, em Anchieta, no Litoral Sul do Estado. As causas ainda são desconhecidas, segundo a Polícia Rodoviária Federal.
Viaturas da Polícia Rodoviária Federal em Viana, ES. Viaturas e agentes da PRF na Rodovia BR-262
Agentes da PRF registraram a ocorrência na BR 101, por volta das 7h da manhã desta quarta (5) Crédito: Carlos Alberto Silva
De acordo com a PRF, o incidente ocorreu pouco antes das 7h, próximo à localidade de Jabaquara. O condutor da moto pilotava uma uma Honda Biz, mas saiu da pista, caiu e faleceu no local.
O corpo dele foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim, também no Sul do Estado.

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