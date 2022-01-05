Moto sai da pista e motociclista morre às margens da BR 101, em Anchieta

Um motociclista morreu após um acidente ocorrido na manhã desta quarta-feira (5), no km 335, da BR 101, em Anchieta, no Litoral Sul do Estado. As causas ainda são desconhecidas, segundo a Polícia Rodoviária Federal.
De acordo com a PRF, o incidente ocorreu pouco antes das 7h, próximo à localidade de Jabaquara. O condutor da moto pilotava uma uma Honda Biz, mas saiu da pista, caiu e faleceu no local.
O corpo dele foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim, também no Sul do Estado.