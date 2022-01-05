Motorista morre carbonizado após grave acidente na BR 101, em Atílio Vivácqua

Um motorista, ainda não identificado, morreu carbonizado após um acidente no KM 420,7 da BR 101 Sul, na altura da cidade de Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo. O acidente, que envolveu ainda um caminhão, ocorreu na noite desta terça-feira (4). Não há registro de outras pessoas feridas, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Os envolvidos não foram identificados.
Ainda de acordo PRF, o acidente foi registrado por volta das 21h30. Um veículo modelo Fiat Palio seguia no sentido Vitória, enquanto o caminhão trafegava na direção oposta. Por motivos ainda desconhecidos os dois automóveis colidiram.
Com a força da batida, o veículo de passeio foi parar às margens da rodovia e pegou fogo logo na sequência. O motorista morreu carbonizado, já o condutor do caminhão saiu ileso. Ele realizou o teste de alcoolemia e foi liberado sem que nada fosse constatado.
O corpo da vítima foi encaminhado para o DML de Vitória.