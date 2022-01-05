BR 101

Motorista morre carbonizado após grave acidente na BR 101, em Atílio Vivácqua

Carro onde a vítima estava colidiu frontalmente com um caminhão que seguia no sentido contrário. Batida ocorreu na noite desta terça-feira (4), por volta das 21h30
Geizy Gomes

05 jan 2022 às 09:37

05 jan 2022 às 09:37

Motorista morre carbonizado após acidente em Atílio Vivácqua
O Fiat Palio foi completamente cosumido pelas chamas e o condutor morreu carbonizado Crédito: Divulgação/PRF
Um motorista, ainda não identificado, morreu carbonizado após um acidente no KM 420,7 da BR 101 Sul, na altura da cidade de Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo. O acidente, que envolveu ainda um caminhão, ocorreu na noite desta terça-feira (4). Não há registro de outras pessoas feridas, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Os envolvidos não foram identificados.
Ainda de acordo PRF, o acidente foi registrado por volta das 21h30. Um veículo modelo Fiat Palio seguia no sentido Vitória, enquanto o caminhão trafegava na direção oposta. Por motivos ainda desconhecidos os dois automóveis colidiram.
Motorista morre carbonizado após acidente em Atílio Vivácqua
A parte dianteira do caminhão ficou bastante danificada com a colisão Crédito: Divulgação/PRF
Com a força da batida, o veículo de passeio foi parar às margens da rodovia e pegou fogo logo na sequência. O motorista morreu carbonizado, já o condutor do caminhão saiu ileso. Ele realizou o teste de alcoolemia e foi liberado sem que nada fosse constatado.
O corpo da vítima foi encaminhado para o DML de Vitória.

