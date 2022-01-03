Motociclista é socorrido de helicóptero após grave acidente na BR 101

O tráfego no trecho, inicialmente, foi parcialmente interrompido por conta da colisão, mas a pista chegou a ficar completamente interditada para que o helicóptero do Notaer socorresse a vítima.

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Conforme informações do Notaer, o motociclista teve ferimentos graves no braço esquerdo e nos membros inferiores. Os primeiros atendimentos foram feitos por um médico e um policial militar que passavam pelo local no momento do acidente. Em seguida, a vítima foi transferida por uma ambulância da Eco 101 - concessionária que administra a via - para a aeronave.