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Em Guarapari

Motociclista é socorrido de helicóptero após grave acidente na BR 101

A vítima, de 31 anos, se envolveu em uma batida com um caminhão e teve ferimentos graves; a pista chegou a ser totalmente interrompida para que o helicóptero do Notaer pousasse
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

03 jan 2022 às 11:37

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 11:37

Motociclista foi socorrido pelo Notaer após grave acidente na BR 101, em Guarapari
Motociclista foi socorrido pelo Notaer após grave acidente na BR 101, em Guarapari Crédito: Divulgação/Notaer
Um motociclista de 31 anos ficou gravemente ferido e foi socorrido pelo helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) depois de se envolver em um acidente com um caminhão na BR 101, na altura de Guarapari, por volta das 8h50 desta segunda-feira (3). A pista chegou a ser totalmente interditada, mas foi liberada por volta das 11h05.
Motociclista foi socorrido pelo Notaer após grave acidente na BR 101, em Guarapari
Motociclista foi socorrido pelo Notaer após grave acidente na BR 101, em Guarapari Crédito: Divulgação/Notaer
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu na altura do quilômetro 340 da rodovia, próximo à localidade de São João do Jaboti, em um trecho ainda sem duplicação.
O tráfego no trecho, inicialmente, foi parcialmente interrompido por conta da colisão, mas a pista chegou a ficar completamente interditada para que o helicóptero do Notaer socorresse a vítima.
Conforme informações do Notaer, o motociclista teve ferimentos graves no braço esquerdo e nos membros inferiores. Os primeiros atendimentos foram feitos por um médico e um policial militar que passavam pelo local no momento do acidente. Em seguida, a vítima foi transferida por uma ambulância da Eco 101 - concessionária que administra a via - para a aeronave.
O Notaer explicou também que o deslocamento até o local do acidente durou cerca de 15 minutos. O homem estava consciente durante o trajeto e foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (São Lucas), em Vitória.

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