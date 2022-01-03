Motociclista é socorrido de helicóptero após grave acidente na BR 101

Um motociclista de 31 anos ficou gravemente ferido e foi socorrido pelo helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) depois de se envolver em um acidente com um caminhão na BR 101, na altura de Guarapari, por volta das 8h50 desta segunda-feira (3). A pista chegou a ser totalmente interditada, mas foi liberada por volta das 11h05.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu na altura do quilômetro 340 da rodovia, próximo à localidade de São João do Jaboti, em um trecho ainda sem duplicação.
O tráfego no trecho, inicialmente, foi parcialmente interrompido por conta da colisão, mas a pista chegou a ficar completamente interditada para que o helicóptero do Notaer socorresse a vítima.
Conforme informações do Notaer, o motociclista teve ferimentos graves no braço esquerdo e nos membros inferiores. Os primeiros atendimentos foram feitos por um médico e um policial militar que passavam pelo local no momento do acidente. Em seguida, a vítima foi transferida por uma ambulância da Eco 101 - concessionária que administra a via - para a aeronave.
O Notaer explicou também que o deslocamento até o local do acidente durou cerca de 15 minutos. O homem estava consciente durante o trajeto e foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (São Lucas), em Vitória.