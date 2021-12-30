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Vítimas de acidente na BR 101 são resgatadas por helicóptero na Serra

Três pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelo Notaer para hospitais da Grande Vitória, mas uma delas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Acidente entre um carro e um ônibus ocorreu na tarde de quinta-feira (30)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2021 às 19:39

Publicado em 30 de Dezembro de 2021 às 19:39

Um grave acidente entre um ônibus e um carro matou uma pessoa e deixou outras duas pessoas feridas na tarde desta quinta-feira (30), na BR 101, na Serra. Foi necessário acionar um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) para auxiliar no socorro às vítimas. 
Segundo a Eco 101, concessionária responsável pela rodovia, a batida aconteceu por volta das 15h, no km 272. No carro havia quatro pessoas, entre elas uma criança. Foi necessário interditar uma das pistas para prestar socorro às vítimas. Por volta das 17h, a via já estava totalmente liberada.

Helicóptero do Notaer socorre vítimas de acidente na BR 101

Duas pessoas estão internadas em hospitais da Grande Vitória, uma delas é uma mulher de 60 anos, que teve um trauma no tórax e foi levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Posteriormente, a TV Gazeta apurou que a vítima não resistiu aos ferimentos.
Ainda segundo apuração do repórter Caíque Verli, para a TV Gazeta, a criança de seis anos que estava no carro também ficou ferida. Ela foi levada para o pronto-socorro do Hospital Infantil, passa bem, mas continua em observação.

NA MESMA RODOVIA, CAMINHÃO PEGOU FOGO

Horas após o acidente, há poucos quilômetros do local, um caminhão pegou fogo na BR 101. Segundo a Eco 101, o veículo apresentou problemas mecânicos no km 260, na altura de Campinho da Serra.
A concessionária foi acionada por volta das 16h30 e disse que ninguém ficou ferido. Até o início da noite desta quinta-feira, uma faixa da pista, no sentido Norte, estava interditada.

Atualização

31/12/2021 - 8:32
Após a publicação desta matéria, a TV Gazeta apurou que a mulher de 60 anos, que estava entre as pessoas feridas, morreu. O texto foi atualizado.

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