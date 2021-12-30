Vítimas de acidente na BR 101 são resgatadas por helicóptero na Serra

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Segundo a Eco 101, concessionária responsável pela rodovia, a batida aconteceu por volta das 15h, no km 272. No carro havia quatro pessoas, entre elas uma criança. Foi necessário interditar uma das pistas para prestar socorro às vítimas. Por volta das 17h, a via já estava totalmente liberada.

Helicóptero do Notaer socorre vítimas de acidente na BR 101

Duas pessoas estão internadas em hospitais da Grande Vitória, uma delas é uma mulher de 60 anos, que teve um trauma no tórax e foi levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Posteriormente, a TV Gazeta apurou que a vítima não resistiu aos ferimentos.

Ainda segundo apuração do repórter Caíque Verli, para a TV Gazeta, a criança de seis anos que estava no carro também ficou ferida. Ela foi levada para o pronto-socorro do Hospital Infantil, passa bem, mas continua em observação.

NA MESMA RODOVIA, CAMINHÃO PEGOU FOGO

Horas após o acidente, há poucos quilômetros do local, um caminhão pegou fogo na BR 101. Segundo a Eco 101, o veículo apresentou problemas mecânicos no km 260, na altura de Campinho da Serra.

A concessionária foi acionada por volta das 16h30 e disse que ninguém ficou ferido. Até o início da noite desta quinta-feira, uma faixa da pista, no sentido Norte, estava interditada.

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