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Tombamento

Caminhão tomba e mulher fica presa às ferragens na BR 262 em Ibatiba

O motorista saiu ileso. Segundo a PRF, a pista precisou ser parcialmente interditada
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

30 dez 2021 às 09:44

Publicado em 30 de Dezembro de 2021 às 09:44

Acidente em Ibatiba deixa uma pessoa ferida a interdita parte da BR 262
Acidente em Ibatiba deixa uma pessoa ferida a interdita parte da BR 262 Crédito: PRF ES
Um acidente envolvendo um caminhão que seguia no sentido Ibatiba (ES)-Belo Horizonte (MG) deixou uma mulher ferida e parte da pista da BR 262 interditada na manhã desta quinta-feira (30). A ocorrência foi registrada, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), às 5 horas no Km 151 da rodovia. O motorista saiu ileso.
Não há informações sobre a dinâmica do acidente, mas a PRF confirmou que apenas o caminhão esteve envolvido na ocorrência, que terminou com o veículo tombado no acostamento.
À reportagem de A Gazeta, a PRF detalhou que a mulher teve ferimentos leves e chegou a ficar presa às ferragens, mas foi socorrida pelo Samu. Ela foi levada para um hospital da região.
O tombamento do caminhão aconteceu no acostamento, por isso, não há interdição completa da pista.

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