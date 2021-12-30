Caminhão tomba e mulher fica presa às ferragens na BR 262 em Ibatiba

Acidente em Ibatiba deixa uma pessoa ferida a interdita parte da BR 262 Crédito: PRF ES

Um acidente envolvendo um caminhão que seguia no sentido Ibatiba (ES)-Belo Horizonte (MG) deixou uma mulher ferida e parte da pista da BR 262 interditada na manhã desta quinta-feira (30). A ocorrência foi registrada, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), às 5 horas no Km 151 da rodovia. O motorista saiu ileso.

Não há informações sobre a dinâmica do acidente, mas a PRF confirmou que apenas o caminhão esteve envolvido na ocorrência, que terminou com o veículo tombado no acostamento.

À reportagem de A Gazeta, a PRF detalhou que a mulher teve ferimentos leves e chegou a ficar presa às ferragens, mas foi socorrida pelo Samu. Ela foi levada para um hospital da região.

O tombamento do caminhão aconteceu no acostamento, por isso, não há interdição completa da pista.