Surto em ônibus: os relatos de passageiros desesperados na Terceira Ponte

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Um dos presentes no coletivo, o atendente de telemarketing Alexandre Fairich, de 26 anos, contou que a situação foi de extrema tensão. Ele disse que o ônibus estava subindo a ponte quando a passageira pediu para parar, mas o motorista disse que não é permitido. Ela teria insistido e, em seguida, se lançado ao volante, começando a puxá-lo, com o condutor do ônibus puxando de volta. O ônibus foi encostando na mureta da Terceira Ponte até que se chocou contra a estrutura.

"Bateu o nervosismo e todos tentavam imobilizá-la. Foi então aberta a saída de emergência. Alguns passageiros quiseram pegar carona com motoristas que passavam pelo local. Havia 21 pessoas no ônibus. Fiquei muito chocado na hora, nem pensei que pudesse estar acontecendo de verdade. O semblante da mulher me chamou muito a atenção, ela parecia muito mal, chorando muito e pedindo para que largassem ela. Admito que o primeiro medo era de que o ônibus caísse da ponte" Alexandre Fairich - Atendente de telemarketing

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“FOI UM TRAUMA”, DIZ PASSAGEIRA

Para outra passageira do Transcol, a pensionista Leontina Ana de Abreu da Silva, de 67 anos, a situação se tornou um trauma. “Deveriam até dar um mês de folga para o motorista. Se eu passei muito aperto, imagina ele. Eu estava voltando para casa depois de uma visita à minha irmã no hospital, ela está na UTI em estado grave, com câncer. Não esperava viver isso”, disse.

Leontina contou também que, quando entrou no ônibus, a mulher que entrou em surto já estava no transporte. “Me contaram que ela pagou a passagem, foi para trás normalmente e depois do pedágio da ponte ela pulou a roleta e foi para a parte dianteira. Quando passávamos pela zona mais alta da ponte, ela pediu que parasse. O motorista não parou e ela avançou no volante, estava tentando virar o ônibus para jogar no mar”, acrescentou.

"Eu pulei a janela de emergência, não tinha jeito. Motociclistas estavam ajudando os passageiros. Até então, antes de quebrar a janela, gritávamos por socorro, pedíamos pela intervenção da polícia. As motos foram parando e as pessoas começaram a querer quebrar os vidros, até que quebramos a trava de segurança. Saí, coloquei os pés no chão e não olhei para trás. Pedi ajuda ao primeiro carro que passou" Leontina Ana de Abreu da Silva - Pensionista

O QUE DIZ A CETURB-ES

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou à reportagem que tudo aconteceu por volta das 14h30 e que, apesar do grande susto e possível tragédia, ninguém ficou ferido. "Uma mulher que estava em um ônibus da linha 500 teve um surto e tentou assumir a direção do veículo. Ela foi contida e a equipe de resgate da Rodosol foi acionada, levando a mulher para atendimento. Não houve feridos e o veículo partiu com destino ao Terminal de Vila Velha", informou.

O QUE DIZ A RODOSOL

Segundo a Rodosol, que administra a Terceira Ponte, uma ambulância da empresa atendeu a vítima, que foi levada para o Hospital Estadual de Atenção Clínica (Heac). As pistas foram liberadas às 15 horas.

O QUE DIZ A PM

A Polícia Militar também informou que foi acionada, mas, quando a equipe chegou ao local, a situação já tinha sido controlada por uma equipe de resgate da Rodosol.

O QUE DIZ O SINDICATO DOS RODOVIÁRIOS