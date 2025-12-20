No Sul do ES

Acidente entre carro e ônibus escolar deixa 4 feridos em Ibitirama

Colisão ocorreu na tarde de sexta-feira (19) na rodovia ES-185; três crianças e o motorista do carro foram socorridos

Fabrício Silva

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 19:17

Veículos envolvidos no acidente ontem em Ibitirama

Um acidente envolvendo um carro e um ônibus escolar da Prefeitura de Ibitirama deixou quatro pessoas feridas na tarde de sexta-feira (19), na Rodovia ES-185, zona rural do município. Segundo a Polícia Militar, o motorista do carro colidiu de forma desgovernada contra a lateral do ônibus, que trafegava no sentido Celina x Ibitirama, retornando de Rive.

O condutor do automóvel ficou em estado grave e foi atendido pelo SAMU, sendo encaminhado para um hospital em Cachoeiro de Itapemirim. Três crianças que estavam no carro também foram socorridas e levadas ao Hospital de Ibitirama. O motorista do ônibus não precisou de atendimento médico e realizou teste do etilômetro, que deu negativo.

A Polícia Militar informou ainda que que o condutor do carro não possuía habilitação.

