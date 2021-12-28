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Outro caso

Em 2018, passageiro tentou pegar volante de ônibus na Terceira Ponte

Susto e quase tragédia desta terça-feira (28) não foi caso inédito; em 2018, jovem acabou levado para a delegacia
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

28 dez 2021 às 19:37

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 19:37

Caso aconteceu em outubro de 2018 na travessia da Terceira Ponte. Jovem quebrou o vidro da porta do coletivo e foi preso pela PM
Homem chegou a quebrar os vidros do ônibus em cima da Terceira Ponte Crédito: Glacieri Carraretto | Arquivo
A quase tragédia ocorrida na tarde desta terça-feira (28), quando uma mulher em surto tentou assumir a direção de um ônibus do Transcol e bateu na mureta da Terceira Ponte, não foi um caso inédito. Há três anos, um jovem tentou tomar o volante de um motorista no mesmo local.
Em outubro de 2018, A Gazeta noticiava que um passageiro também tentou assumir a direção de um ônibus do Transcol em cima da Terceira Ponte. Foi no dia 17 daquele mês, quando ele acabou detido pela Polícia Militar.
À época, o rapaz entrou no coletivo na Enseada do Suá, em Vitória, e exigiu que o motorista parasse no meio  da ponte  para que ele saísse do veículo. Quando o motorista explicou que não poderia parar ali em cima, o homem surtou, tentou tomar o volante e acabou contido por outros passageiros. De acordo com as informações passadas pelo motorista à polícia, o homem disse que iria tomar a direção e lançar o ônibus da ponte.
O homem foi contido por passageiros até a chegada a um terminal em Vila Velha,  onde a polícia foi acionada. Ferido por ter quebrado vidros do coletivo, ele foi encaminhado a uma Unidade de Saúde para atendimento médico e depois para a Delegacia Regional de Vila Velha.

SUSTO E DESESPERO NESTA TERÇA-FEIRA

Uma mulher em surto tentou assumir a direção de um ônibus do Transcol e jogou o veículo contra a mureta da Terceira Ponte, na tarde desta terça-feira (28). O desespero foi grande entre os passageiros e algumas pessoas tentaram sair do veículo pelas janelas.
A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou à reportagem que tudo aconteceu por volta das 14h30 e que, apesar do grande susto e possível tragédia, ninguém ficou ferido. "Uma mulher que estava em um ônibus da linha 500 teve um surto e tentou assumir a direção do veículo. Ela foi contida e a equipe de resgate da Rodosol foi acionada, levando a mulher para atendimento. Não houve feridos e o veículo partiu com destino ao Terminal de Vila Velha", informou.
Segundo a Rodosol, que administra a Terceira Ponte, uma ambulância da empresa atendeu a vítima, que foi levada para o Hospital Estadual de Atenção Clínica (Heac). As pistas foram liberadas às 15 horas. A Polícia Militar também informou que foi acionada, mas, quando a equipe chegou ao local, a situação já tinha sido controlada por uma equipe de resgate da Rodosol.

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