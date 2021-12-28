Em 2018, passageiro tentou pegar volante de ônibus na Terceira Ponte

A quase tragédia ocorrida na tarde desta terça-feira (28), quando uma mulher em surto tentou assumir a direção de um ônibus do Transcol e bateu na mureta da Terceira Ponte, não foi um caso inédito. Há três anos, um jovem tentou tomar o volante de um motorista no mesmo local.
Em outubro de 2018, A Gazeta noticiava que um passageiro também tentou assumir a direção de um ônibus do Transcol em cima da Terceira Ponte. Foi no dia 17 daquele mês, quando ele acabou detido pela Polícia Militar.
À época, o rapaz entrou no coletivo na Enseada do Suá, em Vitória, e exigiu que o motorista parasse no meio da ponte para que ele saísse do veículo. Quando o motorista explicou que não poderia parar ali em cima, o homem surtou, tentou tomar o volante e acabou contido por outros passageiros. De acordo com as informações passadas pelo motorista à polícia, o homem disse que iria tomar a direção e lançar o ônibus da ponte.
O homem foi contido por passageiros até a chegada a um terminal em Vila Velha, onde a polícia foi acionada. Ferido por ter quebrado vidros do coletivo, ele foi encaminhado a uma Unidade de Saúde para atendimento médico e depois para a Delegacia Regional de Vila Velha.
SUSTO E DESESPERO NESTA TERÇA-FEIRA
Uma mulher em surto tentou assumir a direção de um ônibus do Transcol e jogou o veículo contra a mureta da Terceira Ponte, na tarde desta terça-feira (28). O desespero foi grande entre os passageiros e algumas pessoas tentaram sair do veículo pelas janelas.
A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou à reportagem que tudo aconteceu por volta das 14h30 e que, apesar do grande susto e possível tragédia, ninguém ficou ferido. "Uma mulher que estava em um ônibus da linha 500 teve um surto e tentou assumir a direção do veículo. Ela foi contida e a equipe de resgate da Rodosol foi acionada, levando a mulher para atendimento. Não houve feridos e o veículo partiu com destino ao Terminal de Vila Velha", informou.
Segundo a Rodosol, que administra a Terceira Ponte, uma ambulância da empresa atendeu a vítima, que foi levada para o Hospital Estadual de Atenção Clínica (Heac). As pistas foram liberadas às 15 horas. A Polícia Militar também informou que foi acionada, mas, quando a equipe chegou ao local, a situação já tinha sido controlada por uma equipe de resgate da Rodosol.