Em 2018, passageiro tentou pegar volante de ônibus na Terceira Ponte

Homem chegou a quebrar os vidros do ônibus em cima da Terceira Ponte Crédito: Glacieri Carraretto | Arquivo

À época, o rapaz entrou no coletivo na Enseada do Suá, em Vitória, e exigiu que o motorista parasse no meio da ponte para que ele saísse do veículo. Quando o motorista explicou que não poderia parar ali em cima, o homem surtou, tentou tomar o volante e acabou contido por outros passageiros. De acordo com as informações passadas pelo motorista à polícia, o homem disse que iria tomar a direção e lançar o ônibus da ponte.

O homem foi contido por passageiros até a chegada a um terminal em Vila Velha, onde a polícia foi acionada. Ferido por ter quebrado vidros do coletivo, ele foi encaminhado a uma Unidade de Saúde para atendimento médico e depois para a Delegacia Regional de Vila Velha.

SUSTO E DESESPERO NESTA TERÇA-FEIRA

Uma mulher em surto tentou assumir a direção de um ônibus do Transcol e jogou o veículo contra a mureta da Terceira Ponte, na tarde desta terça-feira (28). O desespero foi grande entre os passageiros e algumas pessoas tentaram sair do veículo pelas janelas.

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A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou à reportagem que tudo aconteceu por volta das 14h30 e que, apesar do grande susto e possível tragédia, ninguém ficou ferido. "Uma mulher que estava em um ônibus da linha 500 teve um surto e tentou assumir a direção do veículo. Ela foi contida e a equipe de resgate da Rodosol foi acionada, levando a mulher para atendimento. Não houve feridos e o veículo partiu com destino ao Terminal de Vila Velha", informou.